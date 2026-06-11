Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России

Руководитель КНДР Ким Чен Ын официально поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Днём России, отправив ему специальное послание. Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило факт отправки официального письма в Москву, сообщает РИА «Новости».
«Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», – говорится в публикации информационного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР.
До этого лидер Северной Кореи пожелал нашей стране новых побед и процветания. Ранее глава КНДР также поздравлял российского лидера с Днем России.