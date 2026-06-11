Медведев заявил о сохранении беспрецедентного давления на Россию

По его словам, оппоненты государства стали активно использовать этот инструмент, передает РИА «Новости».
«Мы живем в условиях беспрецедентного давления, но это не только экономическое давление. Это и информационное давление, причем оно скоординированное и весьма активное», – заявил Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы партии.
Зампред Совбеза отметил, что ни одна страна в современной истории не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений. Он выразил уверенность, что беспрецедентное внешнее воздействие на Россию сохранится в ближайшем будущем, подчеркнув при этом, что государство дает и продолжит давать на него ответ.
Ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния.
В мае политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества.
В январе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны.