Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.

Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Роскошное в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малиновкой, Дружковкой, Николаевкой, Рай-Александровкой, Пискуновкой, Константиновкой и Артемом ДНР.

При этом противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американскую бронемашину HMMWV и канадский бронеавтомобиль Senator, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

В то же врем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шийковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурово, Святогорска и Красного Лимана ДНР.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV, французский бронетранспортер VAB и канадский Senator, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Завидо-Кудашево, Новоалександровки, Кучерова Яра, Василевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.