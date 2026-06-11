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    11 июня 2026, 14:23 • Новости дня

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Британии Джон Хили официально сообщил о решении оставить занимаемую должность.

    Свое заявление политик адресовал премьер-министру Киру Стармеру, передает РИА «Новости». Текст открытого письма главе правительства был опубликован в соцсетях. По словам чиновника, причиной демарша стал недостаток выделяемых военному ведомству денежных средств.

    «После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», – говорится в письме.

    Напомним, Хили возглавил британское министерство обороны летом 2024 года.

    Позже глава ведомства анонсировал отказ от ряда военных программ из-за финансовых трудностей.

    В мае 2026 года сразу четыре младших министра публично покинули правительство Кира Стармера.

    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    10 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после вооруженного нападения мигранта на прохожего, протестующие поджигают автомобили и дома.

    Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».

    Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.

    Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.

    В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.

    По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».

    Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.

    Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.

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    10 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте

    Правительство Британии раскритиковало Маска за разжигание беспорядков в Белфасте

    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представители правящей партии резко осудили Илона Маска за поддержку радикальных протестов накануне масштабных уличных погромов в столице Северной Ирландии.

    Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Politico.

    Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана, который в среду предстанет перед судом.

    Перед началом беспорядков Маск, известный критикой Лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только МНОГОКРАТНЫЕ и ГРОМКИЕ протесты приведут к каким-либо изменениям!!»

    Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель Лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии.

    Терли назвала действия Маска ужасающими и заявила, что любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для собственной политической выгоды, наносит огромный вред. Она подчеркнула, что накануне вечером в Белфасте дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов, и призвала осудить всех, кто разжигает насилие на улицах. По ее словам, Маск несет ответственность за призывы к разжиганию недовольства.

    На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер также обвинил миллиардера в попытках посеять раскол в обществе после убийства 18-летнего Генри Новака. Подросток стал жертвой нападения с ножом и был арестован, когда умирал, из-за ложных обвинений в расистском нападении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

    Британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны на фоне убийства студента Генри Новака.

    До этого владелец соцсети X назвал правительство Соединенного Королевства фашистским из-за рекордного числа арестов за комментарии в интернете.

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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

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    9 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Стармер отреагировал на попытку обезглавливания мужчины в Белфасте

    Стармер шокирован попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение сомалийского мигранта на мужчину в Белфасте, иностранец пытался обезглавить прохожего, отметили местные СМИ.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным инцидент с нападением мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте, передает РИА «Новости». Нападавший пытался обезглавить жертву.

    «Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах», – заявил Стармер.

    Полиция Северной Ирландии задержала подозреваемого в покушении на убийство в понедельник. Мужчина старше 40 лет получил тяжелые раны лица и шеи, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

    В интернете появилось видео инцидента. На кадрах видно, как нападавший нанес несколько ударов по голове жертвы, а затем попытался обезглавить ее. Преступника остановили вмешавшиеся прохожие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский премьер-министр столкнулся с резкой критикой после нападения уроженца Сомали с ножом на двух мужчин в Лондоне.

    Позже толпы недовольных граждан вышли на улицы британской столицы для протеста против миграционной политики правительства. Незадолго до этого заминированная машина взорвалась возле полицейского участка на западе Белфаста.

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    9 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Британская партия отвергла критику Зеленского из-за снятых флагов

    Партия Reform UK ответила Зеленскому на критику снятия украинских флагов

    Tекст: Мария Иванова

    Британская правая партия Reform UK отказалась менять решение о снятии украинских флагов с подконтрольных ей муниципальных зданий после критики со стороны Владимира Зеленского.

    Представители политической силы отклонили претензии украинского президента, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский в интервью Guardian назвал снятие символики ошибкой, способной навредить дружбе двух стран.

    «Наша политика проста – над зданиями советов будет развеваться только наш национальный флаг», – заявили в пресс-службе партии каналу Sky News.

    Решение оставить на муниципалитетах исключительно британские флаги было принято в 2025 году после успеха партии на местных выборах. В мае 2026 года, одержав новые победы, Reform UK продолжила следовать своим обещаниям и сняла украинский флаг со здания совета в графстве Эссекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году партия Reform UK запретила вывешивать украинские флаги на зданиях подконтрольных советов. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс осудил подобную инициативу.

    Вскоре лидер этой политической силы Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.

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    8 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике

    Глава МИД Британии Купер выступила против «культуры отмены» во внешней политике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер судила «культуру отмены» во внешней политике, выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами.

    Министр иностранных дел Британии Иветт Купер выступила за развитие дипломатических контактов с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости». В беседе с журналистами издания The Sun она заявила: «Другие партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами, я думаю, что это неправильно и не отвечает интересам Британии».

    По мнению главы ведомства, консерваторы и правые политические силы из Reform UK необоснованно саботируют диалог с Китаем. Купер также подчеркнула, что партия зеленых осуждает дипломатическое сближение с Индией. Кроме того, либерал-демократы ранее выступали резко против визита короля Карла III в США.

    Ранее глава британского Минфина Рейчел Ривс назвала глупостью отказ от экономического сотрудничества с Китаем.

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    9 июня 2026, 00:51 • Новости дня
    Британия задумала оставить доступ к эротическому контенту только по документам

    Tекст: Катерина Туманова

    В Британии обсуждают введение обязательной проверки на возраст перед предоставлением доступа к эротическому контенту на всех персональных гаджетах, заявил премьер страны Кир Стармер.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил на Лондонской неделе технологий о том, что Великобритания может стать первой страной в мире, которая лишит детей возможности делать, распространять или просматривать изображения обнажённого тела через гаджеты.

    «И я ожидаю, что технологические компании добьются этого. Это не невыполнимая задача – это одни из самых инновационных компаний в мире. Но если они решат этого не делать, то мы будем действовать и изменим закон», – приводит его слова сайт британского правительства.

    По словам Стармера, изменения коснутся устройств, продаваемых в Британии, включая как существующие, так и новые смартфоны и планшеты. Законодательство может затронуть поставщиков операционных систем и розничных продавцов. Но оно не повлияет на использование устройств, принадлежащих и используемых совершеннолетними лицами, подтвердившими свой возраст.

    «Правительство… хочет, чтобы Apple и Google по умолчанию блокировали отображение обнаженного тела на всем устройстве, чтобы их можно было отключить только с помощью системы подтверждения возраста», – заявил премьер Британии.

    Правительство Британии отводит на модернизацию гаджетов три месяца.

    Отраслевая группа techUK заявила, что технология блокировки изображений обнаженного тела на разных устройствах уже существует, а в интервью The Stack отметила, что трехмесячный срок для ее внедрения, который отводит правительство, «несправедлив».

    В Apple давно существует функция «Безопасность связи», которая с помощью машинного обучения обнаруживает изображения, содержащие обнаженное тело. В марте 2026 года Apple ввела проверку возраста для всех пользователей iPhone и iPad в Британии, требуя предъявления удостоверения личности или кредитной карты, подтверждающей, что им больше 18 лет.

    В приложении Google Messages есть дополнительная функция предупреждений о контенте, содержащем нецензурные выражения, которая позволяет «обнаруживать и размывать изображения с обнаженной натурой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия начала разбирательство против Snapchat из-за угроз детям. «Единая Россия» защитит детей и подростков от вовлечения в азартные игры. В Евросоюзе решили ввести жесткую проверку возраста в интернете.

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    9 июня 2026, 15:42 • Новости дня
    Британия ввела санкции против израильских компаний и поселенцев

    Лондон ввел санкции против семи физических и юридических лиц Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии расширили санкционный список, включив в него израильского гражданина и шесть организаций за деятельность на Западном берегу реки Иордан.

    Британское правительство ввело санкции в отношении одного гражданина Израиля и шести компаний. В обновленном санкционном режиме МИД Соединенного Королевства указано, что рестрикции связаны с нарушениями прав человека на палестинских территориях, передает ТАСС.

    Под санкции попал Итамар Йехуда Леви и его компания Eyal Hari Yehuda. Ведомство пояснило, что организация «содействует, поддерживает и отвечает за осуществление строительных и демонтажных работ на Западном берегу, а также за уничтожение палестинских земель и имущества». Ей также вменяют причастность к нападениям на палестинское население. Леви запрещен въезд в Британию, а его активы заморожены.

    В черный список также вошли несколько сельскохозяйственных некоммерческих организаций, включая Ассоциацию ферм, объединяющую 70 хозяйств в Иудее и Самарии. Меры приняты в координации с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Норвегией и Францией в ответ на расширение поселений и рост насилия.

    Кроме того, Форин офис обновил рекомендации для бизнеса. Британским предпринимателям настоятельно не советуют проводить экономические операции в израильских поселениях, которые Лондон считает препятствием для урегулирования конфликта.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол на Западном берегу реки Иордан. До этого глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард призвала Евросоюз ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Великобритании заранее разработали жесткие рестрикции против Тель-Авива.

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    9 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В правительственных офисах Британии нашли скрытую камеру

    В британском правительственном комплексе обнаружили устройство скрытого слежения

    Tекст: Мария Иванова

    В здании Уайтхолла, где чиновники обсуждали строительство нового китайского посольства в Лондоне, сотрудники службы безопасности выявили спрятанную видеокамеру.

    Скрытое устройство слежения нашли в офисах британского правительства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету i Paper.

    Камеру обнаружили на потолочной панели в здании на Маршам-стрит, расположенном в районе Виктория.

    «Скрытая камера была обнаружена в связанном с конфиденциальными вопросами здании Уайтхолла… Находка вызвала тревогу, поскольку чиновники, работающие в этом здании, участвовали в рассмотрении вызывающей споры заявки на строительство нового крупного комплекса посольства Китая в Лондоне», – говорится в публикации.

    В этом комплексе размещаются министерство внутренних дел и министерство жилищного строительства. Инцидент произошел в апреле или мае этого года. Устройство находилось в общей зоне, а не в кабинетах министров. Как долго камера там пробыла, пока неизвестно.

    Правительство Китая еще в 2018 году приобрело историческое здание Королевского монетного двора, но годами не могло получить разрешение на открытие нового посольства. Лишь в январе этого года британские власти одобрили проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выступили против открытия нового посольства Китая в Лондоне.

    Китай запланировал строительство 208 секретных подземных помещений под зданием дипломатической миссии. Британские спецслужбы МИ5 и МИ6 ранее одобрили этот проект.

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    9 июня 2026, 17:18 • Новости дня
    Moderna получила разрешение на испытания вакцины от рака в Британии

    Власти Британии разрешили Moderna провести испытания вакцины от рака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская биотехнологическая компания Moderna готовится протестировать в Британии препарат mRNA-4194, предназначенный для предотвращения развития опухолей у пациентов с генетической предрасположенностью, власти островной страны уже дали согласие на проведение тестов.

    Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения одобрило клинические испытания в стране препарата для профилактики онкологических заболеваний. Корпорация из США Moderna планирует привить первого участника исследования летом 2026 года. Речь идет об использовании инновационного средства mRNA-4194, передает ТАСС.

    Лекарство создано специально для пациентов с синдромом Линча. Это генетическое заболевание значительно повышает риск возникновения рака кишечника и ряда других опухолей.

    Представители организации подчеркнули, что медикамент разрабатывается исключительно для профилактики онкологии у людей из группы высокого риска. Успешное завершение клинических испытаний позволит применять технологию мРНК для предупреждения тяжелых недугов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Позже ученые зафиксировали первые положительные иммунные изменения у привитого от меланомы пациента.

    А в середине мая первые российские онкобольные приступили к терапии персонифицированным препаратом от рака кишечника.

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    9 июня 2026, 10:31 • Новости дня
    Британия решила направить 335 млн долларов на проблемные бронемашины Ajax

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии направят дополнительные средства на программу создания боевых бронемашин Ajax, использование которых вызывало серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащих.

    Британское правительство выделит дополнительные 335 млн долларов на программу по боевым бронемашинам Ajax, передает РИА «Новости». Средства будут направлены в течение следующих четырех лет.

    «Правительство намерено направить дополнительно 250 миллионов фунтов стерлингов на проблемную программу бронемашин Ajax для британской армии в течение следующих четырех лет», – говорится в публикации Financial Times. При этом совокупная стоимость программы за весь срок ее реализации увеличится еще на 1 млрд фунтов стерлингов.

    Дополнительные средства планируется выделить из нового финансового пакета. Вокруг него министерство обороны, министерство финансов и канцелярия премьер-министра ведут напряженные переговоры, пытаясь завершить работу над неоднократно откладывавшимся десятилетним планом оборонных инвестиций. По мнению журналистов, перенаправление средств на проект, столкнувшийся с перерасходом, задержками и проблемами из-за шума и вибрации, вероятно, вызовет споры.

    Ранее внутреннее расследование показало, что высокопоставленные военные и чиновники минобороны Британии в течение двух лет знали о рисках, которым подвергались солдаты из-за неисправностей бронемашин, но не принимали мер. Отчет по охране труда выявил, что проблемы, включая потенциальное повреждение слуха, впервые обсуждались в декабре 2018 года, однако испытания техники приостановили только в ноябре 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия получила бронемашины Ajax с восьмилетним опозданием.

    Вскоре вооруженные силы Соединенного Королевства приостановили использование новых БМП из-за проблем со здоровьем военнослужащих. Министерство обороны Великобритании рассматривало возможность полного отказа от эксплуатации этой техники.

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    10 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой вдоль российских границ

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 вылетело из Шотландии и тщательно изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

    Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта с авиабазы Лоссимут на восток, передает РИА «Новости».

    Преодолев воздушное пространство Литвы, разведчик вошел в небо Латвии и начал следовать четко по линии латвийско-российской границы. Затем самолет переместился в Эстонию, не прекращая наблюдение за рубежами России.

    Авиация Британии на регулярной основе осуществляет подобные миссии. Ранее аналогичные вылеты фиксировались над акваторией Черного моря около Крыма, а также со стороны Финляндии.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентным наращиванием сил НАТО в Европе. Представители Североатлантического альянса постоянно расширяют свои инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 проследовал вдоль границ Калининградской области и Белоруссии.

    Позже британское оборонное ведомство заявило об опасном перехвате своего разведывательного борта российскими истребителями над Черным морем.

    В начале июня самолет разведки НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II совершил круговой полет в районе российского эксклава на Балтике.

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