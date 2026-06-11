ЕК отказалась вводить санкции против российского алюминия и глинозема

ЕК не стала включать алюминий и глинозем в новый пакет санкций против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ограничения против российского глинозема и алюминия не войдут в 21-й пакет европейских санкций. Об этом на специальном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель Европейской комиссии Шивон Макгарри, передает ТАСС.

«Мы не включили глинозем в 21-й пакет санкций. Но мы мониторим ситуацию с Ирландией и ждем итогов расследования ирландских властей», – заявила представитель ведомства.

Накануне в Ирландии начался крупный политический скандал из-за информации о масштабных поставках местного глинозема в Россию. При этом сейчас торговля этим видом сырья не подпадает под какие-либо международные ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году европейские власти рассматривали возможность полного запрета на импорт отечественного алюминия.

При этом, ранее ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия, только за месяц закупив 290 тыс. тонн при годовом лимите в 275 тыс. тонн.

До этого стало известно, что Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года.