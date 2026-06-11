Организаторы объявили о рекордном увеличении призовых на Уимблдоне

Призовой фонд Уимблдона вырос на 20% до рекордных 85,7 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Третий в сезоне турнир серии Большого шлема стартует 29 июня с беспрецедентным бюджетом в 64,2 млн фунтов стерлингов, передает РИА «Новости».

Рост выплат по сравнению с прошлым годом составил 10,7 млн фунтов, что стало самым масштабным повышением за всю историю соревнований.

Победители в одиночном разряде заработают по 3,6 млн фунтов стерлингов, а финалистам достанется по 1,8 млн фунтов. Эти показатели превышают прошлогодние гонорары теннисистов на 20% и 18% соответственно.

«Это свидетельствует об успехе Уимблдона и о том, что мы проводим устойчивую программу, которая позволяет не только увеличивать призовые, но и инвестировать в инфраструктуру, травяные корты, а также поддерживать британский и международный теннис», – заявила председатель совета директоров Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Дебора Джеванс.

Незадолго до этого 20 ведущих игроков мира, включая первую ракетку планеты Арину Соболенко, раскритиковали организаторов турнира «Ролан Гаррос» за недостаточное повышение выплат. Белорусская спортсменка даже пригрозила бойкотом и прервала пресс-конференцию в знак протеста против финансовой политики французского чемпионата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы плеча.

В прошлом году победителем мужских соревнований впервые стал итальянец Янник Синнер. А польская спортсменка Ига Свентек выиграла женский финал со счетом 6:0, 6:0.