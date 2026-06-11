Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

«За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.