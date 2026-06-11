Лондонский суд завершил процесс о страховке взорванных «Северных потоков»

Коммерческое подразделение Высокого суда британской столицы завершило рассмотрение иска оператора взорванных газопроводов, передает РИА «Новости».
Разбирательство длилось несколько недель начиная с апреля. «Процесс завершился, слушаний больше не будет. Решение будет вынесено после 29 июня», – заявили представители инстанции.
В 2024 году компания Nord Stream потребовала от страховщиков Lloyd's of London и Arch Insurance компенсацию в размере 580 млн евро. Истец настаивал, что объекты находились вне зоны боевых действий, поэтому случай является страховым. Защита апеллировала к исключениям из-за военных конфликтов, отказавшись при этом устанавливать виновника диверсии.
Взрывы на двух магистралях произошли 26 сентября 2022 года. Позже журналист Сеймур Херш выпустил расследование, в котором обвинил в организации подрыва администрацию президента США и американских водолазов. В Пентагоне свою причастность к инциденту категорически отвергли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Высокий суд Лондона приступил к разбирательству по иску компании Nord Stream к страховщикам.
Ответчики отказались компенсировать ущерб из-за связи инцидента с военными действиями.
Восстановление поврежденных в результате диверсии газопроводов займет около трех лет.