Российские ученые создали не вызывающие аллергию куриные яйца

Исследователи Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) применили технологию CRISPR/Cas9 для изменения генома домашней птицы. Инструмент позволил сделать точечный разрез в ДНК и остановить синтез опасного белка, вызывающего реакцию у 2% детей, передает Газета.Ru.
Изменения вносились в половые клетки на ранней стадии развития эмбриона, что гарантирует наследование уникального признака. Птицы продолжают нестись в обычном режиме, а консистенция белка становится лишь немного более жидкой.
«Редактирование генома открывает возможности, которых у классической селекции никогда не было. Мы можем точечно менять один конкретный ген, не затрагивая остальное. В случае с овомукоидом это означает, что яйцо остается яйцом», – рассказал профессор Александр Сухинин.
Эксперт добавил, что продукт сохраняет все питательные свойства, лишаясь лишь провоцирующего реакцию элемента. Клинические испытания на людях пока отсутствуют, так как внедрение генетически измененных организмов в пищевую цепочку требует отдельного государственного одобрения.
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