Толпы туристов скопились на границе Эстонии перед Днем России

Очередь желающих попасть в РФ образовалась на эстонском КПП в канун Дня России

Tекст: Денис Тельманов

Значительное скопление людей наблюдается перед эстонским пограничным переходом Нарва-1, передает РИА «Новости».

Подобная ситуация традиционно возникает в период с 12 по 14 июня и связана с особенностями работы государственных органов соседней страны, осуществляющих таможенный контроль.

«Сегодня, в преддверии Дня России, перед эстонским пунктом пропуска Нарва-1 с утра наблюдается большая очередь из желающих попасть на территорию России. Образование очередей возможно и в последующие праздничные дни», – сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

На российской стороне границы очередей в настоящий момент не зафиксировано. Начальник петербургского ведомства Юрий Плотников заверил, что сотрудники готовы к наплыву путешественников на пешеходном переходе Ивангород. Для ускорения процедур контроля и предотвращения столпотворений планируется задействовать дополнительный персонал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня перед эстонским пунктом пропуска «Нарва-1» образовались большие очереди. Предприимчивые граждане организовали торговлю позициями перед границей за 160 евро. В мае власти Эстонии сократили время работы данного контрольно-пропускного пункта до 12 часов.