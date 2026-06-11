Эксперт Асадчая предупредила россиян об опасности фальшивых вакансий

Эксперт Асадчая: Работодатели все чаще публикуют фиктивные объявления о найме

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда под термином ghost jobs», – отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По данным платформы hh.ru, в апреле количество активных предложений снизилось на 25%, а число резюме выросло на 36%. В подобных условиях фиктивные вакансии становятся серьезной проблемой для кандидатов, приводя к потере времени и эмоциональному выгоранию.

Работодатели могут использовать такие объявления для формирования кадрового резерва или оценки зарплатных ожиданий.

Особую опасность представляют объемные тестовые задания в сфере маркетинга или аналитики, которые фактически являются бесплатным использованием чужой экспертизы.

Кроме того, под видом найма недобросовестные компании могут собирать персональные данные. Насторожить соискателя должны размытые обязанности, необоснованно высокая зарплата и отсутствие информации о потенциальном работодателе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дефицит кадров остается одной из главных проблем российской экономики.