Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Он вырос в семье русских эмигрантов, где особое внимание уделяли сохранению языка и дореволюционных традиций. Дождавшись совершеннолетия, в 2015 году он прибыл в Донбасс, говорится на сайте ВсКО. С началом СВО Дорошин вернулся на фронт уже в составе регулярных подразделений.

«Мы создали сначала взвод, роту БПЛА, которая сейчас уже является бригадой БПЛА в добровольческом корпусе. Целый год занимались ударными беспилотниками, разведывательными», – отметил Гавриил Дорошин.

Особое место в его биографии заняло сотрудничество с казачьей разведывательной бригадой «Терек». На Соледарском и Бахмутском направлениях операторы дронов работали с казаками в плотной связке: казаки выполняли роль «глаз», а расчеты БПЛА наносили точечный «удар».

«Мы ударные, они разведывательные, они были нашими «глазами», мы били, или наоборот. Это было для меня большое, первое столкновение с казачьей историей. Казаки духовитые. Для них традиции – это не фольклор, это образ жизни, который передается из поколения в поколение», – рассказал он.

По его мнению, на передовой особенно важно находиться рядом с бойцами, которые ясно осознают свою идентичность и цель, обладают твердым идеологическим стержнем и воюют не только из чувства долга, но и по убеждению.