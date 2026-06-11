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    11 июня 2026, 13:25 • Новости дня

    Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители Германии, Франции и Великобритании завершили длительную встречу в российском внешнеполитическом ведомстве, по итогам которой ожидается официальное обращение.

    Главы дипломатических миссий Франции, Германии и Британии вышли из здания министерства, передает РИА «Новости». Иностранные делегаты находились на переговорах полтора часа.

    Французский посол Николя де Ривьер пообещал скорую публикацию официального документа. «Позднее сегодня мы опубликуем заявление», – сообщил дипломат журналистам.

    Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что европейские представители сами запросили встречу с заместителем министра. Российская сторона согласилась выслушать коллег, однако не испытывала большого оптимизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии прибыли в российское дипломатическое ведомство.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с западными дипломатами.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил инициативу «евротройки» желанием выторговать место за столом переговоров.

    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Массовые протесты охватили Францию после жестокого убийства маленькой девочки

    Французы устроили массовые протесты после убийства педофилом 11-летней девочки

    Tекст: Мария Иванова

    Более 60 тыс. граждан Франции вышли на улицы из-за гибели 11-летней Лианны от рук предполагаемого педофила, ранее избежавшего наказания.

    Масштабные акции протеста охватили многие города республики в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV. По данным французского МВД, на улицы вышли десятки тысяч неравнодушных граждан.

    «Во Франции 60,4 тысячи человек вышли на манифестации в рамках 216 митингов, чтобы выразить печаль и гнев после смерти 11-летней девочки», – сообщают местные СМИ. В Париже около трех тысяч манифестантов собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда, проигнорировав запрет полиции.

    Резонансное дело о пропаже и предполагаемом убийстве 11-летней Лианны вызвало волну негодования в обществе. Выяснилось, что главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения правоохранителей из-за сексуального насилия над детьми, но избежал наказания. Теперь французы открыто обвиняют в случившейся трагедии всю систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция Парижа задержала известного певца Патрика Брюэля по делам о сексуальном насилии.

    В конце мая американский суд приговорил жительницу Калифорнии к 35 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 11-летними детьми.

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    11 июня 2026, 14:27 • Новости дня
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику стран

    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в МИД дипломатам Британии, Германии и Франции изложили российскую оценку их курса по украинскому кризису и напомнили о подходах к политическому урегулированию.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин 11 июня принял в Москве послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, передает МИД России. На встречу были приглашены главы дипмиссий Нигел Кейси, Пьер Леви де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф.

    Российская сторона представила послам «объективные оценки деструктивной политики» руководства их стран применительно к украинскому кризису. В ведомстве подчеркнули, что данный курс направлен на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

    Кроме того, дипломатам разъяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В основе этих подходов названо устранение первопричин кризиса, что в Москве считают ключевым условием для продвижения к миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с российским внешнеполитическим ведомством, прибыли в МИД.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о политической непоследовательности лидеров Франции, Германии и Британии, которые на словах говорят о мире и одновременно вооружают Киев.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к переговорам по урегулированию конфликта.

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    11 июня 2026, 11:47 • Новости дня
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД

    Просившие о встрече послы ФРГ, Франции и Британии прибыли в МИД

    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии, просившие о встрече с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, прибыли в МИД.

    Машины дипломатов Германии, Франции и Британии подъехали к зданию дипломатического ведомства в Москве, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рассказал о просьбе западных послов организовать встречу. «В МИД готовы с ними встретиться и послушать, но большого оптимизма не испытывают», – отметил министр иностранных дел.

    Накануне глава МИД Сергей Лавров анонсировал встречу с послами Британии, Франции и Германии.

    Ранее лидеры этих европейских стран провели в Лондоне переговоры о возможных контактах с Россией.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью диалога «евротройки» с Москвой получение места за столом переговоров.

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    9 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции

    Эксперт Анпилогов: Германия и Франция не смогли «перепрыгнуть» технологическую пропасть

    Эксперт объяснил провал проекта новейшего истребителя Германии и Франции
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Работу в этом направлении ведут всего лишь две страны в мире – Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от разработки совместного истребителя.

    «Отказ Германии и Франции от проекта совместного истребителя свидетельствует о кризисе не только европейского авиапрома, но и в целом системы пилотируемой авиации», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он отметил, что истребитель шестого поколения – это «виртуальная концепция», которая предполагала тесное взаимодействие между самолетом и дронами, выполняющими вспомогательные функции: в частности, разведывательные и ударные.

    Собеседник напомнил, что такой принцип обкатывают в зоне СВО российские Воздушно-космические силы (ВКС). Речь идет о сцепке новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и БПЛА «Охотник», который берет на себя функции передового ударно-разведывательного контура. По словам Анпилогова, концепция истребителей шестого поколения находится под большим давлением успехов в низком и среднем небе.

    «Конфликты на Украине и Ближнем Востоке показали уязвимость платформ, которые должны дополнять истребители шестого поколения, против более дешевых ударных дронов. Так, мы видим, что американские разведывательный БПЛА Triton и разведывательно-ударный беспилотник Reaper становятся «жертвами» простых летательных аппаратов, а также классических систем ПВО», – пояснил аналитик. Он не исключает, что концепция будет пересматриваться.

    «Как бы то ни было, разработка истребителя шестого поколения – это крайне дорогое начинание. Ими сейчас занимаются всего лишь две страны в мире – это Россия и США. Европейский авиапром фактически оказался в роли догоняющего», – указал спикер. Он напомнил, что самая передовая разработка Европы – это истребитель поколения 4+. «То есть у европейцев даже нет такого базиса, как истребитель пятого поколения, который является первым кубиком в концепте боевого самолета следующего поколения», – подчеркнул Анпилогов.

    Проект FCAS был попыткой Германии и Франции «перепрыгнуть» технологическую пропасть, которая разделяет их авиапром с российским, американским и даже китайским. По мнению специалиста, то, что компании-разработчики Airbus и Dassault Aviation так и не смогли прийти к соглашению по вопросам разделения труда и патентного права на разработки – лишь формальная причина отказа Берлина и Парижа от совместного истребителя.  

    «В ситуации догоняющего власти стран начинают думать в частности о том, не утекут ли их оставшиеся секреты куда-нибудь. При этом конечный результат проекта не гарантирован. Кроме того, не приходится сомневаться в том, что американцы в перспективе требовали бы от союзников закупать американское оборудование или блокировали потенциальные сделки о покупке европейских истребителей», – рассуждает спикер. – Мне кажется, все эти риски в гораздо большей степени сыграли свою роль при принятии решения о судьбе FCAS, чем официально озвученные причины».

    Ранее стало известно, что Берлин и Париж отказались от совместного проекта по созданию перспективного европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). По информации Reuters, решение было принято на фоне отсутствия соглашения между компаниями Airbus и Dassault Aviation по вопросам разделения труда в проекте и патентного права на разработки.

    В свете отказа от FCAS Dassault намерена продолжить свои разработки французского истребителя Rafale. Для Airbus же открываются возможности для сотрудничества с другими авиапроизводителями или присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

    Вместе с тем, по словам одного из источников агентства, лидеры Франции и Германии договорились не прекращать работу над общей архитектурой системы FCAS Combat Cloud. Она подразумевает проведение интеграции в единую сеть пилотируемых самолетов и беспилотников.

    Напомним, создать совместный для Франции и Германии истребитель шестого поколения планировалось к 2040 году. Его стоимость оценивалась в 100 млрд евро. Предполагалось, что самолет станет заменой для истребителей французского производства Rafale и Eurofighter, используемых ФРГ и Испанией. С лета 2025 года неоднократно сообщалось о разногласиях между Берлином и Парижем.

    В качестве ключевой проблемы канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последнее время называл то, что сторонам требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс – реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Пятая республика ответила на это отказом.

    Кроме того, французская Dassault настаивала на том, чтобы быть ведущим партнером в разработке самолета в целях защиты своей интеллектуальной собственности, в то время как Airbus настаивала на более равноправном партнерстве, предполагающем значительную передачу технологий. Газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией.

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    9 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции

    Военный аналитик Ермаков: Франция вряд ли нарастила ядерный арсенал на 80 боеголовок

    Эксперт оценил данные о резком увеличении ядерного арсенала Франции
    @ Thomas Boucajay/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция продвигает политику расширенного ядерного сдерживания и намерена укрепить свой потенциал – или хотя бы создать видимость этого, – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Согласно данным SIPRI, арсенал Пятой республики вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Увеличение французского ядерного арсенала, которое констатируют аналитики SIPRI, – скорее издержки подсчета, считает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что исследователи в прошлогоднем докладе записали 80 зарядов в разобранные, готовящиеся к переоборудованию, а в нынешнем – в активные.

    «Это сделано, чтобы подчеркнуть усилия Эммануэля Макрона, который ранее анонсировал расширение ядерного арсенала Франции», – считает собеседник. Он допускает, что Париж мог увеличить число боеголовок, но вряд ли на 80. Речь, по оценкам Ермакова, идет вероятно о паре десятков. При этом аналитик подчеркнул: хотя точное количество зарядов оценить невозможно, известно, что у Пятой республики не появилось новых носителей.

    «У французов четыре подводные лодки с баллистическими ракетами: три из них в строю, четвертая – на ремонте. Боекомплект есть только для трех лодок. Значительное количество дополнительных зарядов фактически некуда «прикручивать». Возможно, немного увеличить наряд сил и получится – вероятно, субмарины загружены не по максимуму: на части ракет один блок, на других – два-три», – рассуждает Ермаков.

    Как бы то ни было, Париж использует ядерное оружие для укрепления своего европейского лидерства, продолжил спикер. «Франция на закате президентства Макрона решила найти путь к лидерству в Европе. Власти страны продвигают политику расширенного сдерживания. Следовательно, нужно укрепить ядерный потенциал – или хотя бы заявить, что меры в этом направлении принимаются. Если раньше французам хватало только для себя, теперь должно хватать и для союзников», – детализировал он.

    Для Москвы, по мнению Ермакова, принципиально важны не столько количественные данные, сколько политические и географические аспекты. «Небольшое увеличение арсенала Франции не создает особой угрозы России. В полномасштабном ядерном конфликте мы будем иметь дело со всем блоком НАТО, и на этом фоне изменения французского потенциала носят косметический характер», – отметил собеседник.

    «Вместе с тем нам неприятна французская политика расширенного ядерного сдерживания, которая втягивает страны Восточной Европы и Скандинавии. Речь о совместных тренировках и операциях, подготовке к возможному развертыванию на их территории ядерного оружия. Все это – дополнение к уже раздражающей практике развертывания американского ядерного зонтика в Европе», – заключил Ермаков.

    Напомним: по данным ежегодного доклада SIPRI, ядерный арсенал Франции вырос с 290 боеголовок в 2025 году до 370 в 2026-м.

    Как отмечают эксперты института, в 2025 году Пятая республика продолжила модернизацию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (SSBN). А в марте текущего года президент Эммануэль Макрон объявил, что распорядился увеличить количество боеголовок – и что правительство больше не будет раскрывать точный размер арсенала.

    Всего в мире, по данным SIPRI на январь 2026 года, насчитывалось 12187 ядерных боеголовок. 9745 из них находились на складах для потенциального использования, 4012 были установлены на ракетах и самолетах, а 2100 – 2200 содержались в состоянии высокой боевой готовности.

    «Почти все эти боеголовки принадлежат России или США, и в меньшей степени – Франции и Британии, – отмечается в докладе. – Однако Китай и Индия теперь могут периодически развертывать в мирное время небольшое количество боеголовок, установленных на ракетах».

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    10 июня 2026, 08:35 • Новости дня
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    Масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте
    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белфасте вспыхнули массовые беспорядки после вооруженного нападения мигранта на прохожего, протестующие поджигают автомобили и дома.

    Протесты против мигрантов в Северной Ирландии переросли в масштабные погромы, на улицах горят автобусы, автомобили и жилые дома, сообщают «Вести».

    Беспорядки начались после нападения с ножом, которое совершил выходец из Судана.

    Правые активисты 8 июня распространили в соцсетях видеозапись, на которой мужчина, предположительно, пытался отрезать жертве голову прямо на улице. Прохожие остановили нападавшего, сейчас он задержан и обвиняется в покушении на убийство. Пострадавший госпитализирован с серьезными травмами глаз и спины.

    В ответ на улицы Белфаста вышли сотни протестующих. Газета Belfast Telegraph опубликовала кадры горящей полицейской бронированной машины, в которую бросили бутылку с зажигательной смесью. Также пылают легковые автомобили и трактор.

    По информации Би-би-си, на востоке Белфаста около сотни мужчин в балаклавах прошлись по улицам, разбивая окна и заявляя, что они «выгоняли иностранцев».

    Протестующие блокируют дороги и поджигают дома этнических меньшинств и их бизнес. Телеканал Sky News передает, что загорелся супермаркет с ближневосточными продуктами, жителей эвакуируют из-за пожара.

    Британские газеты Times и Daily Mail также сообщили об антимигрантских протестах в шотландских Глазго и Эдинбурге, а также в Лондоне и Саутгемптоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте. В прошлом году Северная Ирландия пережила серию массовых антимигрантских беспорядков.

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    10 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте

    Правительство Британии раскритиковало Маска за разжигание беспорядков в Белфасте

    Власти Британии обвинили Маска в разжигании беспорядков в Белфасте
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Представители правящей партии резко осудили Илона Маска за поддержку радикальных протестов накануне масштабных уличных погромов в столице Северной Ирландии.

    Британское правительство выступило с резкой критикой в адрес владельца социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Илона Маска, обвинив его в провоцировании беспорядков в Белфасте, передает Politico.

    Накануне в столице Северной Ирландии произошли погромы, в ходе которых были подожжены дома, автомобили и автобус. Беспорядки начались после нападения с ножом, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний выходец из Судана, который в среду предстанет перед судом.

    Перед началом беспорядков Маск, известный критикой Лейбористской партии, написал в своей соцсети: «Только МНОГОКРАТНЫЕ и ГРОМКИЕ протесты приведут к каким-либо изменениям!!»

    Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона со списком мест для проведения протестов. Председатель Лейбористской партии Анна Терли резко осудила публикации Маска, отметив, что он не сталкивается с последствиями своих слов, находясь далеко от Северной Ирландии.

    Терли назвала действия Маска ужасающими и заявила, что любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для собственной политической выгоды, наносит огромный вред. Она подчеркнула, что накануне вечером в Белфасте дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов, и призвала осудить всех, кто разжигает насилие на улицах. По ее словам, Маск несет ответственность за призывы к разжиганию недовольства.

    На прошлой неделе премьер-министр Кир Стармер также обвинил миллиардера в попытках посеять раскол в обществе после убийства 18-летнего Генри Новака. Подросток стал жертвой нападения с ножом и был арестован, когда умирал, из-за ложных обвинений в расистском нападении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

    Британский премьер-министр Кир Стармер ранее обвинил американского бизнесмена Илона Маска во вмешательстве во внутреннюю политику страны на фоне убийства студента Генри Новака.

    До этого владелец соцсети X назвал правительство Соединенного Королевства фашистским из-за рекордного числа арестов за комментарии в интернете.

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    10 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Андрей Медведев увидел в атаке на Севастополь след Британии, которая, по его мнению, мстит России за нереализованный проект покорения Крыма.

    «Выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – это явно не придумка украинских деятелей», – заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

    По его словам, для мятежной территории, где высшей формой мысли считается Тарас Шевченко, удар по полотну Франца Рубо слишком тонкий и сложный ход.

    Медведев связал атаку с Британией, которая, по его мнению, мстит Корнилову и Нахимову за нереализованный проект покорения Крыма. Он назвал британцев системными людьми, которые понимают связь поддержки черкесов в 30-е годы XIX века, обороны Севастополя в 1854-м, Русской Весны 2014-го и сегодняшнего дня. Журналист подчеркнул, что для Британии Севастополь и Восточная война стали «позором из позоров», а Балаклава – тем, что там не могут забыть и простить.

    Автор уверен, что именно британцы выбрали цель удара, тем более, как он утверждает, Украина сейчас является прежде всего их проектом. Медведев отметил, что полотно Франца Рубо, скорее всего, уже не удастся восстановить, но саму панораму восстановят обязательно.

    «Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент», – написал Медведев.

    Журналист назвал происходящее для России эсхатологическим вопросом и заявил, что ни нытье, ни уныние, ни нерешительность не помогут в противостоянии такому врагу.

    В постскриптуме он иронично заметил, что у Британии якобы проржавел флот, и задал вопрос, не время ли России потребовать сатисфакции. Как историк он предположил, что самым тонким ответом могло бы стать «восстание сипаев» в Лондоне в юбилейный 2027 год, к 170-летию сипайского движения.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    10 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

    DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные маневры с использованием более 300 беспилотников на литовском полигоне в 15 километрах от рубежей Союзного государства.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

    В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

    Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.

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    11 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку

    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Британии Джон Хили официально сообщил о решении оставить занимаемую должность.

    Свое заявление политик адресовал премьер-министру Киру Стармеру, передает РИА «Новости». Текст открытого письма главе правительства был опубликован в соцсетях. По словам чиновника, причиной демарша стал недостаток выделяемых военному ведомству денежных средств.

    «После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», – говорится в письме.

    Напомним, Хили возглавил британское министерство обороны летом 2024 года.

    Позже глава ведомства анонсировал отказ от ряда военных программ из-за финансовых трудностей.

    В мае 2026 года сразу четыре младших министра публично покинули правительство Кира Стармера.

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    10 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Берлин выделил дополнительные средства на закупку снарядов для ВСУ

    Германия направила 300 млн евро на чешскую инициативу по вооружению Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус объявил об очередном транше военной поддержки, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Берлин предоставит дополнительные 300 млн евро, которые пойдут на реализацию чешской инициативы по снабжению войск на Украине.

    Выделенных денежных средств будет достаточно для закупки почти 50 тыс. снарядов. Эти боеприпасы предназначены для пополнения арсеналов Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ профинансировала первую партию десятков тысяч снарядов для Киева.

    В конце прошлого года чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских боеприпасов. Позже Минобороны Чехии обязалось подготовить документы для приостановки участия страны в данной программе.

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