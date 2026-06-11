Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением

Tекст: Елизавета Шишкова

Российская банковская система уже давно живет в условиях внешних ограничений со стороны Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление, вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями», – сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что введенные меры не мешают работе кредитных организаций. По его словам, крупнейшие банки продолжают получать большую прибыль, развиваться и сохранять абсолютную устойчивость.

Представитель Кремля добавил, что финансовые организации, несмотря на давление, поддерживают максимально высокие рейтинги надежности. Так он прокомментировал сообщения о планах Евросоюза расширить ограничения в отношении российских банков в рамках очередного пакета санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции с 31 российским банком, а также с двумя портами и четырьмя аэропортами.

Европейские власти предложат включить в 21-й пакет санкций ЕС против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков.

Ранее Евросоюз вводил запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков и четырех финансовых организаций из третьих стран.