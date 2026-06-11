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    11 июня 2026, 13:04 • Новости дня

    Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские банки продолжают демонстрировать устойчивость и прибыль на фоне санкций Евросоюза, которые стали давно привычными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская банковская система уже давно живет в условиях внешних ограничений со стороны Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление, вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями», – сказал он журналистам.

    Песков подчеркнул, что введенные меры не мешают работе кредитных организаций. По его словам, крупнейшие банки продолжают получать большую прибыль, развиваться и сохранять абсолютную устойчивость.

    Представитель Кремля добавил, что финансовые организации, несмотря на давление, поддерживают максимально высокие рейтинги надежности. Так он прокомментировал сообщения о планах Евросоюза расширить ограничения в отношении российских банков в рамках очередного пакета санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции с 31 российским банком, а также с двумя портами и четырьмя аэропортами.

    Европейские власти предложат включить в 21-й пакет санкций ЕС против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков.

    Ранее Евросоюз вводил запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков и четырех финансовых организаций из третьих стран.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС

    Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

    Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту «военного шенгена» до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии», – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

    Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена». Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

    Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

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    11 июня 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: США займут центр Брюсселя для празднования 250-летия независимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посольство Соединенных Штатов намерено провести масштабные торжества в столице Бельгии, привлекая местную полицию и армию для обеспечения безопасности, пишут американские СМИ.

    Американская дипмиссия в Бельгии готовится к празднованию 250-летия независимости США, планируя задействовать один из центральных парков Брюсселя, сообщили источники Politico, передает РИА «Новости».

    «Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию», – говорится в публикации.

    Торжественное мероприятие запланировано на 28 июня. Ожидается, что на праздник прибудут около 5 тыс. гостей, хотя приглашения получили 8 тыс. человек. Для контроля доступа организаторы попросили приглашенных заранее предоставить фотографии для системы распознавания лиц. На входе также потребуется предъявить удостоверение личности и QR-код.

    Охрану территории обеспечат бельгийская полиция, армия и правительственные службы. Мэр Брюсселя Филипп Клоз подтвердил, что парк будет закрыт для посетителей на 24–36 часов в выходные дни 27 и 28 июня. В связи с запланированным фейерверком в городе введут особые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом рассматривает возможность приглашения короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп обещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь юбилея.

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    11 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times о недовольстве европейских властей руководством дипломатического блока.

    Дмитриев отметил, что главе евродипломатии Кае Каллас «удалось вызвать раздражение у всех», передает РИА «Новости».

    Ранее западные журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили о планах Евросоюза провести полную реорганизацию дипломатической службы. Причиной возможных реформ стала неэффективность структуры и массовое недовольство работой Каи Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности главу ведомства.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал руководителя евродипломатии расстроенным вассалом.

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    11 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европа хочет уговорить Трампа поддержать переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики планируют заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишут американские СМИ.

    На предстоящем саммите G7 представители европейских стран попытаются вовлечь Трампа в переговорный процесс, сообщили источники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Политики надеются организовать новую многостороннюю встречу уже в июле.

    Собеседники заявили, что инициаторы плана рассчитывают на дипломатический вес американского лидера. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Дональд Трамп прогнозировал встречу с лидерами России и Украины.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 09:37 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала умеренный рост, преодолев психологическую отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, достигнув уровня чуть более чем 600 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 608,2 доллара, прибавив 1,9%.

    К утру показатель закрепился на уровне 601,3 доллара, что на 0,7% превышает расчетную цену предыдущего торгового дня. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE достигли отметки в 585 долларов за тысячу кубометров.

    В начале этой недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов.

    Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ракетную атаку на катарский комплекс по производству СПГ катастрофичной для Евросоюза.

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    11 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    ЕК отказалась вводить санкции против российского алюминия и глинозема

    ЕК не стала включать алюминий и глинозем в новый пакет санкций против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз решил не применять ограничительные меры в отношении российского сырья для производства алюминия на фоне громкого политического расследования в Ирландии.

    Ограничения против российского глинозема и алюминия не войдут в 21-й пакет европейских санкций. Об этом на специальном брифинге в Брюсселе рассказала официальный представитель Европейской комиссии Шивон Макгарри, передает ТАСС.

    «Мы не включили глинозем в 21-й пакет санкций. Но мы мониторим ситуацию с Ирландией и ждем итогов расследования ирландских властей», – заявила представитель ведомства.

    Накануне в Ирландии начался крупный политический скандал из-за информации о масштабных поставках местного глинозема в Россию. При этом сейчас торговля этим видом сырья не подпадает под какие-либо международные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году европейские власти рассматривали возможность полного запрета на импорт отечественного алюминия.

    При этом, ранее ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия, только за месяц закупив 290 тыс. тонн при годовом лимите в 275 тыс. тонн.

    До этого стало известно, что Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза до рекордных показателей с сентября 2024 года.

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    11 июня 2026, 09:53 • Новости дня
    Bloomberg: Прага заблокирует санкции ЕС против израильского министра

    Глава МИД Чехии сообщил о блокировке ограничений ЕС против руководства Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Чехии наложит вето на попытки Евросоюза наказать министра национальной безопасности Израиля, чтобы не повышать рейтинг политика перед октябрьскими выборами.

    Европейские дипломаты обсуждают рестрикции в отношении израильских министров, пишет Bloomberg.

    Глава МИД Чехии Петр Мацинка выступил категорически против подобных шагов. «Он ужасный человек, невыносимая личность», – охарактеризовал политик Итамара Бен-Гвира, добавив при этом, что наказание сделает его героем.

    Дипломат предупредил партнеров по Евросоюзу, что Прага наложит вето на предложение, если его вынесут на обсуждение до октябрьских выборов в Израиле. По его мнению, ограничения превратят радикальных чиновников в жертв западного антисионистского заговора. Самих пропалестинских активистов, доставляющих помощь в Газу, министр счел радикалами и провокаторами.

    Мацинка подчеркнул стремление государства к прагматичным связям и отказу от излишнего морализаторства. Подобный подход сближает чешские власти с администрацией президента США Дональда Трампа. В настоящий момент стороны активно обсуждают развитие бизнеса в оборонном секторе.

    Кроме того, Чехия планирует нормализовать контакты с Китаем, которые ухудшились при прошлом кабинете министров. Отношения с Тайванем останутся строго на экономическом уровне, чтобы не демонстрировать поддержку независимости острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард потребовала ввести европейские санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира из-за задержания пропалестинских активистов флотилии «Сумуд».

    Из-за публикации кадров жесткого обращения с участниками этой гуманитарной миссии МИД Польши вызвал для объяснений временного поверенного в делах Израиля.

    Сами пострадавшие члены организации решили инициировать судебные разбирательства против еврейского государства в нескольких странах.

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