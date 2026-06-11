Уникальную колонию древних моллюсков обнаружили под Калининградом

Фрагмент колонии моллюсков возрастом 37 млн лет нашли в Приморском карьере

Tекст: Мария Иванова

Окаменелость возрастом 34–37 млн лет обнаружили при разработке Приморского карьера, передают РИА «Новости».

Находка была сделана сотрудниками Калининградского янтарного комбината во время удаления верхних слоев грунта.

«Образец размером два на 4,5 сантиметров содержит части нескольких раковин. Он был найден в грунте, который снимают для доступа к залежам янтаря. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова – территории современной Калининградской области – в эпоху позднего эоцена 37–34 млн лет назад. В грунте до наших дней сохранились остатки организмов, обитавших в древнюю эпоху в прибрежной морской зоне», – сообщили представители предприятия.

Янтарь в карьере залегает на глубине 50 метров под толщей породы, которую поэтапно снимают. Ежегодно спецтехника перемещает более четырех млн кубических метров грунта. Именно при разгрузке самосвала рабочие заметили необычный камень, который теперь пополнил музейную экспозицию комбината.

Главный геолог предприятия Алексей Коркин отметил, что за последние 20 лет удалось собрать коллекцию из 13 уникальных древних находок, не связанных с янтарем. Среди них – зуб ламноидной акулы того же периода, ростры белемнитов возрастом 80 млн лет и дужка раковины аммонита, которой около 165 млн лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале на Калининградском янтарном комбинате нашли самородок в форме личинки древнего жука.

Осенью прошлого года в Приморском карьере добыли крупный кусок янтаря весом более двух килограммов. Летом того же года специалисты предприятия обнаружили уникальный инклюз с отлично сохранившимся ископаемым тараканом.