Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Совещание пройдет в четверг, указал Песков, передает РИА «Новости».
В мае Путин также проводил плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности.
Совещание пройдет в четверг, указал Песков, передает РИА «Новости».
В мае Путин также проводил плановую встречу с постоянными членами Совета безопасности.
Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.
«Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.
Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.
«Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.
Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.
Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой
«В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.
«Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.
«Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.
«Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.
Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.
Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.
Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».
Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.
Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.
«Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.
«Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.
«Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.
Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.
Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.
Путин: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами
Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости». «К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – подчеркнул президент.
«Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.
Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.
Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.
Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.
Во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Москве президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием в жизни страны, передает РИА «Новости».
«В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную Думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны», – заявил глава государства.
На заседании Путин предложил сосредоточиться на вопросах безопасности в период подготовки и проведения голосования. Президент отметил, что участники совещания должны обсудить дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на всех этапах кампании по выборам депутатов Государственной думы.
Для подробного доклада по этой теме Путин передал слово министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Глава МВД выступил на совещании с постоянными членами Совбеза и представил предложения ведомства по укреплению правопорядка в период избирательной кампании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Путин назвал обеспечение безопасности всех участников избирательной кампании главным приоритетом.
Глава государства призвал усилить меры защиты в приграничных регионах страны.
Президент потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В связи с исполняющимся в 2036 году 450-летием основания города Самары постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2036 году 450-летия основания города Самары», – говорится в тексте документа.
Согласно указу, оплачивать организацию торжественных мероприятий будут из регионального бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников. Кроме того, органам государственной власти субъектов страны и местному самоуправлению рекомендовано принять активное участие в подготовке к предстоящему юбилею.
В марте президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска в 2030 году.
Ранее глава государства издал указ о праздновании 80-летнего юбилея Калининградской области. В прошлом году российский лидер поручил организовать торжества в честь 300-летия со дня рождения Екатерины II.
Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Ново-Огарево. На встрече обсуждались вопросы укрепления финансового положения граждан и расширения социальной помощи, передает ТАСС.
«В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми», – подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что власти не только строго соблюдают все ранее взятые на себя обязательства в этой сфере. По его словам, руководство страны активно разрабатывает и внедряет дополнительные механизмы поддержки граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более двух миллионов российских семей с детьми получили различные социальные услуги. Ранее президент заявил о важности поддержки многодетных родителей. До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации приоритетной общенациональной задачей.
«Для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог – НДФЛ – фактически снижается до 6%», – напомнил глава государства, передает ТАСС.
По словам президента, эта мера является абсолютно справедливой. Он также добавил, что подобный шаг полностью соответствует духу и логике российской демографической и социальной политики.
Напомним, закон о ежегодной семейной выплате вступил в силу в начале текущего года.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об охвате новой мерой поддержки более 4 млн семей.
Минтруд анонсировал старт приема заявлений на возврат части подоходного налога с 1 июня.
Глава государства подписал документ, предусматривающий арест активов россиян, находящихся за границей и нарушивших закон, передает РИА «Новости». Соответствующие меры коснутся лиц, совершивших административные правонарушения против национальных интересов.
К числу таких деяний относятся дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арест может быть наложен на любые активы, включая средства на банковских счетах, при этом стоимость изъятого не ограничивается размером штрафа.
Если нарушитель находится за пределами страны и его невозможно уведомить, суд обязан назначить государственного защитника. В случае прекращения производства расходы на адвоката компенсируются из федерального бюджета. Новые правила вступят в силу первого сентября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Государственная дума приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих Россию релокантов.
Годом ранее депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении. До этого президент утвердил закон о заочных судах для находящихся за рубежом правонарушителей.
«Кроме этих вещей, связанных с макроэкономической стабильностью или поддержанием макроэкономической стабильности в экономике в целом, конечно, есть еще и влияние на инвестпроцесс фактора завершения крупных инвестиционных проектов – в том числе, кстати говоря, и на Дальнем Востоке», – отметил глава государства, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что запуск нового инвестиционного цикла является безусловной необходимостью для дальнейшего развития экономики.
«Думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и других необходимых параметров. <…> Нам, безусловно, нужно запускать новый инвестиционный цикл и надо учитывать реалии сегодняшнего дня, но и те предложения, которые сейчас прозвучали со стороны бизнес-сообществ», – подчеркнул президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам восстановления инвестиционной активности.
Ранее глава государства назвал запуск нового инвестиционного цикла главным условием устойчивого экономического роста. А вице-премьер Александр Новак спрогнозировал скорое восстановление финансовых вложений на фоне снижения инфляции.
Государство воздерживается от прямого вмешательства в процесс формирования курса национальной валюты, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».
«Искусственно мы здесь ничего не делаем», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что страна может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение иных важных экономических параметров.
Эти факторы неизбежно отразятся на валютном рынке. добавил президент и обратил внимание на необходимость объективной оценки текущей ситуации профильными специалистами и частными инвесторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня президент России назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой для сдерживания цен.
Напомним, в мае российская валюта показала рост на 12 %. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял колебания курса исключительно рыночными механизмами.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поднял вопрос о текущем состоянии пляжных территорий на юге страны. Особое внимание было уделено черноморским курортам, передает РИА «Новости».
В рамках мероприятия с докладом выступил генеральный директор детского санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев. Руководитель оздоровительного комплекса доложил о ситуации на побережье.
«Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?» – спросил Путин. В ответ Димоев заверил президента, что прибрежная зона полностью открыта и готова к безопасной работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил с губернатором Краснодарского края очистку прибрежных зон от нефтепродуктов.
В конце мая специалисты восстановили семь с половиной километров пострадавших пляжей Анапы. А на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила абсолютную безопасность курортных территорий для летнего отдыха.
Кремль: Путин обсудил с Фальковым запуск нового сибирского синхротрона
В начале беседы российский лидер поинтересовался ходом работ по созданию Сибирского кольцевого источника фотонов, сообщается на сайте Кремля. «Со СКИФа хотите начать?», – сказал Путин, начиная встречу с министром.
Руководитель ведомства подтвердил готовность обсудить развитие инфраструктуры, включая проекты уровня мегасайенс, создание которых инициировали еще в 2018 году. По его словам, строительство уникального объекта вышло на финишную прямую, а первые испытания синхротрона состоятся уже осенью.
Стартовый научный эксперимент пройдет в сентябре или октябре, он будет посвящен изучению нового полиэтилена. Подобные передовые установки привлекают ученых со всего мира и имеют огромное прикладное значение для множества отраслей, от микроэлектроники до медицины и авиастроения.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал скорый запуск новейшего синхротрона СКИФ.
Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров сообщил о планах создания новых химических катализаторов в ходе первого эксперимента.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения этой установки класса «мегасайенс».
Президент России регулярно получает сводки о подобных происшествиях, сообщил Песков, передает РИА «Новости».
«Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб», – подчеркнул представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели водителя автомобиля BMW в Балашихе.
Злоумышленник заложил под сиденье иномарки взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с предстоящим 80-летием
Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог уточнить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с юбилеем, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке или телеграмме, пресс-секретарь сослался на плотный график главы государства.
«Пока много дел по российской повестке дня», – заявил Песков в комментарии телеканалу RTVI.
Американский политик отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.
Накануне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США.
До этого представитель Кремля заявил о неопределенности в вопросе поздравления американского президента.
В прошлом году Владимир Путин поздравил президента США с 79-летием по телефону.