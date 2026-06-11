Суд ЕС оставил в силе санкции против Национального расчетного депозитария

Tекст: Елизавета Шишкова

В опубликованном заявлении подчеркивается, что инстанция поддержала ранее принятое решение и не нашла оснований для его пересмотра, передает ТАСС.

В документе суда говорится: «Суд постановил отклонить апелляционный иск. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» должен оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Еврокомиссия [добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета] должна самостоятельно оплатить свои издержки». Таким образом, депозитарий обязан покрыть расходы по процессу как со своей стороны, так и со стороны Совета ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд Европейского союза разрешил замораживать активы россиян, переписанные на родственников или офшоры при сохранении фактического контроля.

Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий Евросоюза в отношении суверенных активов регулятора.

Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС по поводу механизма финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.