  • Новость часаРакеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Трамп признался в любви к высокой инфляции
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    Россия возмутилась осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    Песков назвал условие возвращения зарубежных сервисов в Россию
    11 июня 2026, 12:31 • Новости дня

    Суд ЕС оставил в силе санкции против Национального расчетного депозитария

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Европейского союза отклонил апелляцию Национального расчетного депозитария России на решение суда низшей инстанции от 20 ноября 2024 года, оставив в силе санкции Евросоюза против этой организации.

    В опубликованном заявлении подчеркивается, что инстанция поддержала ранее принятое решение и не нашла оснований для его пересмотра, передает ТАСС.

    В документе суда говорится: «Суд постановил отклонить апелляционный иск. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» должен оплатить свои издержки и издержки Евросовета. Еврокомиссия [добровольно присоединившаяся к разбирательству на стороне Евросовета] должна самостоятельно оплатить свои издержки». Таким образом, депозитарий обязан покрыть расходы по процессу как со своей стороны, так и со стороны Совета ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд Европейского союза разрешил замораживать активы россиян, переписанные на родственников или офшоры при сохранении фактического контроля.

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий Евросоюза в отношении суверенных активов регулятора.

    Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС по поводу механизма финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

    Комментарии (8)
    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

    Комментарии (19)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    10 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС

    Власти Молдавии согласились вступить в Евросоюз без права вето

    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер парламента Молдавии заявила о готовности вступить в Евросоюз с усеченными полномочиями, в частности отказаться от права вето.

    Кишинев готов отказаться от ряда полномочий при интеграции в европейское сообщество, заявила вице-спикер парламента Дойна Герман, передает ТАСС.

    «Не так уж и важно, будет ли Молдова иметь в Евросоюзе право вето или нет. Главное для нас – мир, безопасность и экономическое развитие, которое обеспечивает ЕС», – заявила политик в эфире местной радиостанции.

    Депутат отметила поддержку евроинтеграции со стороны Румынии и прибалтийских стран, признав при этом наличие скептицизма у пяти других государств. Это Франция, Германия, Италия, Люксембург и Бельгия. По ее словам, республике предстоит проделать огромный объем работы, поскольку сейчас страна не соответствует критериям вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее еврокомиссар Марта Кос анонсировала старт переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз 15 июня. Впрочем, до этого она же назвала невыполнимыми планы Молдавии по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

    Вместе с тем, еще осенью 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об открытых дверях объединения для республики.

    Комментарии (16)
    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

    Комментарии (12)
    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

    Комментарии (4)
    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

    Комментарии (3)
    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Во Франции заявили о возможной войне с Россией в случае вступления Украины в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский правый политик Николя Дюпон-Эньян связал возможное вступление Украины в Евросоюз с риском прямого военного столкновения между Парижем и Москвой.

    Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNEWS предупредил о возможном военном конфликте между Парижем и Москвой в случае вступления Украины в Евросоюз, пишет РИА «Новости».

    В ходе программы Дюпон-Эньян заявил: «Если Украина вступит в Европейский союз, то Франция будет воевать с Россией. Это безумие».

    Ранее Дюпон-Эньян заявлял о масштабной подготовке европейских стран к возможному вооруженному конфликту с Россией.

    Между тем посол России во Франции Алексей Мешков заявил о ведущей роли Парижа в недопущении долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной. А бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже предупреждал о риске втягивания всех стран Евросоюза в военный конфликт с Россией в случае ускоренного приема Украины в Евросоюз.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Посольство предложило запретить европейцам дышать воздухом из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольство России в Нидерландах в ответ на готовящиеся ограничения импорта морепродуктов с иронией посоветовало Брюсселю перекрыть доступ к приносимому ветром кислороду.

    «У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, приготовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России», – говорится в заявлении посольства, передает РИА «Новости».

    Поводом для шутки стали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она сообщила о планах включить в новый пакет санкций полный запрет на ввоз некоторых видов российской рыбы, в том числе трески.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В прошлом году Мария Захарова иронично предположила введение Брюсселем ограничений на транзит перелетных птиц.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Названы потери россиян из-за отказов в шенгенских визах

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году почти 43 тыс. россиян не получили шенгенскую визу, потеряв на сборах и услугах визовых центров свыше 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    АТОР подсчитала потери россиян от отказов в шенгенских визах. Их в 2025 году получили почти 43 тыс. жителей страны. Таким образом, только на консульских сборах россияне могли потерять около 3,6–3,7 млн евро, а с учетом сервисных сборов визовых центров – более 4,5 млн евро, сообщает Ассоциация туроператоров России.

    Ассоциация ссылается на данные Еврокомиссии. В 2025 году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели 679,4 тыс. заявлений граждан России, что на 12% больше, чем в 2024 году, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрено 618,8 тыс. заявлений, отказ получили почти 43 тыс. человек.

    Доля отказов продолжила снижаться: в 2023 году она составляла 10,6%, в 2024 году – 7,5%, в 2025 году – 6,3%. Вместе с тем в ряде стран мира показатели остаются гораздо выше: самая высокая доля отказов в 2025 году была у заявителей из Бангладеш – 54,5%, Сенегала – 51,9%, Нигерии – 47,8%, Пакистана – 46% и Анголы – 45,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тыс. виз для многократного въезда, при этом их число сократилось на 21,5% по сравнению с 2024 годом.

    В преддверии летнего сезона власти 11 европейских стран призвали ужесточить визовые требования в отношении российских граждан и ограничить их въезд в Шенгенскую зону.

    До этого сообщалось. что Еврокомиссия разрабатывает единые правила для всех стран ЕС по ограничению выдачи шенгенских виз россиянам.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: США займут центр Брюсселя для празднования 250-летия независимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посольство Соединенных Штатов намерено провести масштабные торжества в столице Бельгии, привлекая местную полицию и армию для обеспечения безопасности, пишут американские СМИ.

    Американская дипмиссия в Бельгии готовится к празднованию 250-летия независимости США, планируя задействовать один из центральных парков Брюсселя, сообщили источники Politico, передает РИА «Новости».

    «Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию», – говорится в публикации.

    Торжественное мероприятие запланировано на 28 июня. Ожидается, что на праздник прибудут около 5 тыс. гостей, хотя приглашения получили 8 тыс. человек. Для контроля доступа организаторы попросили приглашенных заранее предоставить фотографии для системы распознавания лиц. На входе также потребуется предъявить удостоверение личности и QR-код.

    Охрану территории обеспечат бельгийская полиция, армия и правительственные службы. Мэр Брюсселя Филипп Клоз подтвердил, что парк будет закрыт для посетителей на 24–36 часов в выходные дни 27 и 28 июня. В связи с запланированным фейерверком в городе введут особые меры безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом рассматривает возможность приглашения короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп обещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь юбилея.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times о недовольстве европейских властей руководством дипломатического блока.

    Дмитриев отметил, что главе евродипломатии Кае Каллас «удалось вызвать раздражение у всех», передает РИА «Новости».

    Ранее западные журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили о планах Евросоюза провести полную реорганизацию дипломатической службы. Причиной возможных реформ стала неэффективность структуры и массовое недовольство работой Каи Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности главу ведомства.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал руководителя евродипломатии расстроенным вассалом.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Bloomberg: Европа хочет уговорить Трампа поддержать переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики планируют заручиться поддержкой американского президента Дональда Трампа для организации июльского мирного диалога с участием Москвы и Киева, пишут американские СМИ.

    На предстоящем саммите G7 представители европейских стран попытаются вовлечь Трампа в переговорный процесс, сообщили источники Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Политики надеются организовать новую многостороннюю встречу уже в июле.

    Собеседники заявили, что инициаторы плана рассчитывают на дипломатический вес американского лидера. По их задумке, поддержка предложений Вашингтоном позволит усадить за стол переговоров делегации России, США, Европы и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Дональд Трамп прогнозировал встречу с лидерами России и Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    ВМС Китая начали патрулирование возле Тайваня
    В польском Сейме произошла перепалка из-за украинских националистов
    Белград согласовал с Венгрией условия сделки по российско-сербской NIS
    FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна