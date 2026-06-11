Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна

New Scientist: Сотни новых спутников раскрыли историю формирования колец Сатурна

Tекст: Мария Иванова

Масштабное открытие ранее неизвестных спутников планет-гигантов меняет научное представление о формировании Солнечной системы, пишет New Scientist.

Эти небольшие темные объекты движутся по вытянутым и хаотичным орбитам. «За последний год у нас произошел огромный наплыв открытий, включая настоящее откровение у Сатурна», – заявила исследовательница Лаборатории реактивного движения НАСА Марина Брозович.

В прошлом году астрономы объявили об обнаружении сразу 128 новых сателлитов вокруг шестой планеты от Солнца. Команда специалистов под руководством Эдварда Эштона детально изучила скопление Мундилфари, состоящее из сотни крошечных лун Сатурна. Компьютерное моделирование показало, что эти объекты образовались в результате мощного столкновения всего 100 млно ет назад.

Полученная датировка совпадает с предполагаемым возрастом колец газового гиганта. Исследователи из Калифорнийского университета считают, что в этот период гравитация Сатурна разорвала крупный ледяной спутник Хризалис. Осколки льда образовали знаменитые кольца, а часть обломков протаранила соседние тела, породив семейство Мундилфари.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле астрономы выявили свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

Осенью прошлого года специалисты НАСА подтвердили статус новой земной квазилуны до 2083 года.

В конце декабря ученые сообщили о потере блеска кометой Борисова перед уходом из Солнечной системы.