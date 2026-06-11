Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном

Эксперт Юшков: Цены на нефть могут подскочить выше 110 долларов за баррель

Tекст: Анастасия Куликова

«Цены на нефть отреагировали на, по сути, возобновление боевых действий между США и Ираном и перекрытие Ормузского пролива несильным ростом. Котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%. Тем не менее, это может быть устойчивым трендом», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

По его оценкам, цены могут потенциально подскочить выше 100 – 110 долларов за баррель. Такой сценарий вероятен в случае дополнительного сокращения предложения на рынке. «Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», – рассуждает собеседник.

Юшков напомнил, что пропускная способность трубопровода Хабшан–Фуджейра достигает 1,8 млн баррелей в сутки. Еще один нефтепровод есть у Саудовской Аравии – это «Восток–Запад» (пропускная способность семь млн баррелей в сутки). Инфраструктура этих объектов может стать целью иранских ударов. «То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», – добавил аналитик.

Что касается слов Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу, эксперт подверг сомнению достоверность этой информации. «Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили, что какая-то волна дополнительных танкеров пришла будь то в Индию или Китай», – заметил экономист.

Он допустил, что операция, о которой рассказал глава Белого дома, – на деле лишь блеф. Собеседник указал, что на фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов судов страховые компании отозвали страховки, а без этой бумаги танкеры фактически остановились. «Трамп, по всей видимости, пытается убедить компании-перевозчики и страховые в том, что идти через Ормузский пролив безопасно, – считает Юшков. – Вместе с тем, стабильного нормального судоходства в проливе нет. И более того, сейчас ситуация может усугубиться».

Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США по территории Исламской республики. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу. «В прошлом месяце я отдал нашим <...> вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти попали на открытый рынок», – написал он в Truth Social.

По мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая «стоит 85 долларов». Он не уточнил, когда, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. При этом в минэнерго США заявили, что не знают о секретной миссии по вывозу нефти. «Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти», — сказал министр энергетики страны Крис Райт.

Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

Тегеран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Он пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – процитировали американского президента в эфире телеканала Fox News.