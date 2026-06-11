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    11 июня 2026, 11:40 • Новости дня

    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном

    Эксперт Юшков: Цены на нефть могут подскочить выше 110 долларов за баррель

    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    @ LARRY W. SMITH/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран помимо перекрытия Ормузского пролива возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов в обход Ормуза, то на рынке нефти усилится дефицит. Цены могут оказаться выше 110 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал очередное обострение между США и Ираном.

    «Цены на нефть отреагировали на, по сути, возобновление боевых действий между США и Ираном и перекрытие Ормузского пролива несильным ростом. Котировки на торгах в четверг выросли на 2–3%. Тем не менее, это может быть устойчивым трендом», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его оценкам, цены могут потенциально подскочить выше 100 – 110 долларов за баррель. Такой сценарий вероятен в случае дополнительного сокращения предложения на рынке. «Дефицит существенно усилится, и мы увидим дальнейший стремительный рост цен, если Иран возобновит целенаправленные удары по портам, которые являются конечной точкой нефтепроводов, обходных вокруг Ормуза. Речь прежде всего о Фуджейре в ОАЭ», – рассуждает собеседник.

    Юшков напомнил, что пропускная способность трубопровода Хабшан–Фуджейра достигает 1,8 млн баррелей в сутки. Еще один нефтепровод есть у Саудовской Аравии – это «Восток–Запад» (пропускная способность семь млн баррелей в сутки). Инфраструктура этих объектов может стать целью иранских ударов. «То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», – добавил аналитик.

    Что касается слов Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу, эксперт подверг сомнению достоверность этой информации. «Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили, что какая-то волна дополнительных танкеров пришла будь то в Индию или Китай», – заметил экономист.

    Он допустил, что операция, о которой рассказал глава Белого дома, – на деле лишь блеф. Собеседник указал, что на фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов судов страховые компании отозвали страховки, а без этой бумаги танкеры фактически остановились. «Трамп, по всей видимости, пытается убедить компании-перевозчики и страховые в том, что идти через Ормузский пролив безопасно, – считает Юшков. – Вместе с тем, стабильного нормального судоходства в проливе нет. И более того, сейчас ситуация может усугубиться».

    Ранее Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех нефтяных танкеров и торговых судов. Причиной стали атаки США по территории Исламской республики. «Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом», – говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    При этом американские военные опровергли информацию о закрытии морского маршрута и заявили, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через него в обе стороны. Однако позже Корпус сообщил об ударах по двум судам, пытавшимся пересечь Ормуз.

    В этом контексте любопытно заявление Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу. «В прошлом месяце я отдал нашим <...> вооруженным силам приказ выполнить секретную задачу, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив. Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти попали на открытый рынок», – написал он в Truth Social.

    По мнению американского лидера, именно это помогло сдержать рост цен на нефть, которая «стоит 85 долларов». Он не уточнил, когда, кто именно и каким образом осуществлял транспортировку, но отметил, что Иран узнал об этом совсем недавно. При этом в минэнерго США заявили, что не знают о секретной миссии по вывозу нефти. «Я не думаю, что президент лжет. Я думаю, президент просто спокойно говорит о наших усилиях остановить поток иранской нефти», — сказал министр энергетики страны Крис Райт.

    Напомним, в ночь на четверг американские военные в очередной раз атаковали Иран. Согласно сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), удары наносились «в целях самообороны» и представляли собой «ответ на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана». Отмечается, что в операции были задействованы силы морской пехоты, ВВС и ВМС.

    Американские войска нанесли удары по объектам военной разведки и наблюдения, системам связи и позициям противовоздушной обороны на территории Исламской республики, следует из заявления CENTCOM. Иранские СМИ писали, что в течение ночи взрывы звучали в Тегеране, на островах Хенгам и Кешм, а также городах в городах Минаб и Мохр, Бендер-Аббас.

    Тегеран в ответ на атаку запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте. КСИР отчитался об атаке на 18 объектов США на Ближнем Востоке в ходе двух волн. Власти Кувейта закрыли воздушное пространство страны из-за ударов, сообщило Управление гражданской авиации эмирата.

    Трамп заявил, что в ходе атаки по целям в Иране были применены 49 ракет Tomahawk и задействованы истребители. Он пригрозил, что в ночь на пятницу Штаты нанесут еще одну серию ударов, если Тегеран не согласится на сделку. «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – процитировали американского президента в эфире телеканала Fox News.

    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


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    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
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    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

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    10 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Вучич пообещал Трампу радушный прием в Сербии

    Президент Сербии Вучич пообещал Трампу теплый прием

    Tекст: Вера Басилая

    Президента США Дональда Трампа в случае его визита в Сербию будет ждать очень радушный прием, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    Американского лидера ждет невероятно теплый прием в Сербии, где его популярность превосходит все ожидания местного населения. Уверенность в этом выразил Александар Вучич в интервью американскому телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    «Я надеюсь, что мы сможем его принять. Его будут приветствовать и ждать гораздо больше людей, чем он сам того ожидает», – заявил Вучич. Он назвал американского лидера прагматичным человеком, который пользуется огромной популярностью в Сербии.

    Глава государства выразил надежду, что стратегический диалог между двумя странами начнется через один или два месяца. Основной упор на предстоящих переговорах будет сделан на развитии экономических связей, включая энергетику и технологии искусственного интеллекта. Ранее министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что республика по указанию Вучича будет активно работать над развитием сотрудничества с США во всех сферах.

    В мае президент Сербии отказался жертвовать отношениями с США ради вступления в Евросоюз. В прошлом году сербский посол в Вашингтоне Драган Шутановац пригласил президента США посетить республику.

    Ранее Александар Вучич предложил Белград в качестве места для переговоров американского лидера с Владимиром Путиным.

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    11 июня 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

    Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран

    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.

    «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.

    Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».

    «Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.

    Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    11 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отчитался о нанесении мощного ракетного удара по военному объекту Аль-Азрак, в результате которого пострадали американские военные самолеты.

    «Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16», – говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Также поражены ключевые объекты американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

    В заявлении сообщается, что уничтожено «большое количество истребителей».

    Ранее Корпус стражей исламской революции уже заявлял о ракетном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Перед этим войска США атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 19:30 • Новости дня
    Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном

    Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.

    По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.

    «Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    10 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

    Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

    Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

    Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

    Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.

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    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

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    11 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Mehr заявило о столкновениях вооруженных сил Ирана и США в море

    Mehr: Идут столкновения между вооруженными силами Ирана и США в море

    Tекст: Антон Антонов

    В акватории Персидского залива идут столкновения между американскими и иранскими вооруженными силами, заявило иранское агентство Mehr.

    Звуки взрывов слышны на иранских островах Кешм и Хенгам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.

    «В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», – говорится в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана. CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

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    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

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