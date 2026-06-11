Трамп признался в любви к высокой инфляции

Глава Белого дома прокомментировал майский скачок потребительских цен на 4,2% в весьма оптимистичном ключе, передает Associated Press.
Вместо привычной критики демократов политик поприветствовал сложившуюся экономическую ситуацию. «Знаете, что я действительно люблю? Я люблю инфляцию», – заявил американский лидер.
Подобное высказывание вызвало бурную реакцию демократов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, поскольку экономика остается главной проблемой для избирателей. Представители Демократической партии оперативно распространили слова Трампа в соцсетях, обвинив его в пренебрежении к гражданам.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер отметил, что презрение президента к американцам не знает границ.
Трамп связывает рост цен исключительно с войной в Иране, которая привела к удорожанию энергоносителей. По его словам, администрация уже принимает меры: секретная военная операция позволила переправить 100 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. Президент утверждает, что именно благодаря этим тайным поставкам цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель.
Белый дом в свою очередь подчеркивает, что ряд расходов, включая цены на автомобили и лекарства, в мае снизился. Однако финансовые рынки с осторожностью воспринимают заявления Трампа о снижении цен на фоне продолжающихся военных действий на Ближнем Востоке. Накануне фьючерсы на американскую сырую нефть выросли примерно на 4%, закрывшись на отметке около 92 долларов за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле стоимость нефти на фоне боевых действий взлетела выше 100 долларов за баррель.
Американский лидер пообещал быстрое снижение цен на топливо после завершения конфликта.
В мае президент США отложил планы военных ударов по Ирану.