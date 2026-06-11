Биржевые цены на газ в Европе превысили 600 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе умеренно растут, достигнув уровня чуть более чем 600 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 608,2 доллара, прибавив 1,9%.

К утру показатель закрепился на уровне 601,3 доллара, что на 0,7% превышает расчетную цену предыдущего торгового дня. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта и составил 853,7 доллара за тысячу кубометров. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE достигли отметки в 585 долларов за тысячу кубометров.

В начале этой недели стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов.

Весной глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал ракетную атаку на катарский комплекс по производству СПГ катастрофичной для Евросоюза.