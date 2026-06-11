  • Новость часаРакеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ближневосточный конфликт неожиданно помог Египту
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Трамп признался в любви к высокой инфляции
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    Послы Британии, Германии и Франции прибыли в МИД
    Россия возмутилась осквернением мемориала «Мать Армения» в Гюмри
    Экономист спрогнозировал цены на нефть в случае возобновления войны США с Ираном
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    Песков назвал условие возвращения зарубежных сервисов в Россию
    11 июня 2026, 09:36 • Новости дня

    Дмитриев: Каллас удалось вызвать раздражение у всех

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию издания Financial Times о недовольстве европейских властей руководством дипломатического блока.

    Дмитриев отметил, что главе евродипломатии Кае Каллас «удалось вызвать раздражение у всех», передает РИА «Новости».

    Ранее западные журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили о планах Евросоюза провести полную реорганизацию дипломатической службы. Причиной возможных реформ стала неэффективность структуры и массовое недовольство работой Каи Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности главу ведомства.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее назвал руководителя евродипломатии расстроенным вассалом.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

    Комментарии (8)
    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

    Комментарии (17)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (21)
    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

    Комментарии (19)
    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

    Комментарии (10)
    10 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Котяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России

    Котяков: Пенсии по старости будут назначать без заявлений

    Котяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России готовится переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости, при котором решения будут приниматься автоматически на основе сведений Социального фонда, сообщили в Минтруда.

    В России готовится проект закона о проактивном назначении страховых пенсий по старости. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» и позволяет назначать выплаты без подачи гражданами заявлений, пишет «Российская газета».

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил суть реформы. «Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – рассказал министр, его слова приведены на сайте Минтруда России.

    После принятия законопроекта страховые пенсии по старости при достижении пенсионного возраста, а также досрочные выплаты для многодетных матерей и одного из родителей ребенка с инвалидностью будут назначаться без заявлений.

    Сейчас гражданам приходит уведомление в Госуслугах о возможности оформить пенсию, и решение принимается только после подачи согласия, а претендентам на досрочную пенсию приходится самостоятельно обращаться в отделения Социального фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Ольга Епифанова заявила о действующем беззаявительном порядке шести видов соцвыплат и планах автоматического назначения страховых пенсий по старости.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Антоном Котяковым по развитию системы «Социальное казначейство» и проактивному предоставлению мер поддержки.

    Комментарии (10)
    10 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС

    Власти Молдавии согласились вступить в Евросоюз без права вето

    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер парламента Молдавии заявила о готовности вступить в Евросоюз с усеченными полномочиями, в частности отказаться от права вето.

    Кишинев готов отказаться от ряда полномочий при интеграции в европейское сообщество, заявила вице-спикер парламента Дойна Герман, передает ТАСС.

    «Не так уж и важно, будет ли Молдова иметь в Евросоюзе право вето или нет. Главное для нас – мир, безопасность и экономическое развитие, которое обеспечивает ЕС», – заявила политик в эфире местной радиостанции.

    Депутат отметила поддержку евроинтеграции со стороны Румынии и прибалтийских стран, признав при этом наличие скептицизма у пяти других государств. Это Франция, Германия, Италия, Люксембург и Бельгия. По ее словам, республике предстоит проделать огромный объем работы, поскольку сейчас страна не соответствует критериям вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее еврокомиссар Марта Кос анонсировала старт переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз 15 июня. Впрочем, до этого она же назвала невыполнимыми планы Молдавии по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

    Вместе с тем, еще осенью 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об открытых дверях объединения для республики.

    Комментарии (16)
    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

    Комментарии (12)
    10 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.

    «Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.

    «Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.

    «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.

    Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.

    Комментарии (11)
    10 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС

    Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении по ЕАЭС

    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена мириться с потребительским отношением армянского руководства к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Ереван пытается убедить население в возможности одновременного извлечения выгоды из евразийской интеграции и подготовки к членству в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намерены», – заявила дипломат в ходе брифинга. Она также задалась вопросом о том, в состав какого государства предложат войти Армении ради европейских перспектив, напомнив, что Молдавии предлагают присоединиться к Румынии.

    Ранее партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за сближение с Евросоюзом, не смогла набрать 50% голосов на выборах. Тем не менее политическая сила получит необходимое количество мест для формирования правительства благодаря мандатам нацменьшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководство республики в использовании связей с Москвой для финансирования западного курса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимоисключающими процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и членства в ЕАЭС.

    Комментарии (7)
    11 июня 2026, 09:12 • Новости дня
    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас

    FT: Страны ЕС задумали реорганизовать дипломатическую службу из-за Каллас

    В ЕС озаботились неэффективностью Каллас
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства рассматривают возможность масштабной реформы дипломатической службы ЕС на фоне недовольства работой и антироссийской риторикой нынешней главы дипломатии Каи Каллас.

    По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.

    «Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.

    Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.

    Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.

    Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.

    Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.

    Комментарии (3)
    11 июня 2026, 09:55 • Новости дня
    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха

    Bloomberg: Евросоюз ускорит интеграцию рынков для конкуренции с США и Китаем

    Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз приступил к радикальной перестройке экономики, чтобы избежать критического отставания от США на 7 трлн евро к 2040 году.

    Европейские лидеры осознали необходимость создания крупных корпораций для сохранения глобального влияния, передает Bloomberg.

    Без решительных шагов экономика региона рискует отстать от американской на 7 трлн евро к 2040 году. Реализация предложенных мер позволит удвоить ожидаемые темпы роста до 2%.

    «Мы будем вынуждены выбрать наименее плохой вариант, предложенный сверхдержавами», – заявил глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Для предотвращения такого сценария объединение пересматривает правила конкуренции и выделяет миллиарды евро на стимулирование спроса.

    Крупный бизнес уже реагирует на изменения через трансграничные слияния. Итальянский банк UniCredit готовится к поглощению немецкого Commerzbank, а оборонные подрядчики проводят рекордные первичные размещения акций. Технологические гиганты, включая Amazon и Microsoft, пообещали вложить более 80 млрд евро в развитие инфраструктуры.

    Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги считает необходимым интегрировать рынки и ежегодно инвестировать 1,2 трлн евро. Эти средства планируется направить на цифровые технологии, экологически чистую энергию и укрепление обороноспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила смягчить действующие долговые правила для финансирования оборонных расходов.

    Европейские власти всерьез обеспокоились отставанием от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества.

    На фоне этого Брюссель запланировал вдвое увеличить объем совместных военных закупок к концу 2027 года.

    Комментарии (4)
    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

    Комментарии (2)
    Главное
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    ВМС Китая начали патрулирование возле Тайваня
    В польском Сейме произошла перепалка из-за украинских националистов
    Белград согласовал с Венгрией условия сделки по российско-сербской NIS
    FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
    Астрономы раскрыли тайну происхождения колец Сатурна