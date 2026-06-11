США обогатились на экспорте нефти благодаря ближневосточному кризису

США заработали 15 млрд долларов на экспорте нефти за время конфликта с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты за два месяца ближневосточного конфликта заработали на экспорте нефти 8,28 млрд долларов, а на поставках нефтепродуктов – 6,84 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Экспорт американской нефти в марте вырос до 10,71 млрд долларов, а в апреле достиг исторического максимума в 17,15 млрд долларов.

Стоимость поставок росла значительно быстрее объемов. В марте по сравнению с февралем она увеличилась на 35%, а в апреле к марту – на 60%. При этом объемы экспортированной нефти выросли лишь на 3% и треть соответственно. До обострения ситуации среднемесячная цена барреля американской нефти составляла 66,8 доллара, тогда как в апреле она подскочила до 102,2 доллара.

Экспорт нефтепродуктов также показал рекордный рост. В марте он увеличился до 12,38 млрд долларов, а в апреле составил 14,54 млрд долларов. Средняя цена барреля нефтепродуктов выросла с 48,5 доллара до конфликта до 68,5 доллара в апреле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти за месяц ближневосточного конфликта увеличились до 23 млрд долларов.

Американские компании нарастили поставки энергоресурсов за рубеж до рекордных значений.

Глава корпорации Shell Ваэль Саван заявил о потере мировым рынком почти миллиарда баррелей нефти из-за текущего кризиса.