По данным FT, столицы стран Европейского союза обсуждают масштабную перестройку дипломатической службы объединения, передает РИА «Новости». Основной причиной стала низкая эффективность ведомства и массовое недовольство деятельностью Каи Каллас.
«Совершенно очевидно, что внешнеполитическое ведомство ЕС не работает так, как должно в современном мире. Оно неэффективно... Проблема носит структурный характер, поэтому структуру необходимо перестроить», – заявил один из собеседников издания Financial Times.
Париж и Берлин рассматривают возможность лишить главу евродипломатии части полномочий. В частности, предлагается ослабить ее контроль над сетью из более чем 140 делегаций и вернуть управление Еврокомиссии, чтобы избежать дублирования функций.
Ситуацию усугубляют несогласованные заявления Каллас об отношениях с Китаем. Испанская газета Pais и вовсе назвала ее частью худшего руководства в Брюсселе, отметив зацикленность чиновницы на слепой антироссийской риторике и ее скромные умственные способности.
Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер призвал заменить Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии.
Член ЕП Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал уволить политика ради успешного проведения международных мирных переговоров.