  • Новость часаРоссия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность
    Трамп признался в тайном вывозе нефти через Ормузский пролив
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    ПВО Севастополя за ночь ликвидировала более 20 дронов
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    Дипломат в ОБСЕ назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами
    11 июня 2026, 09:02 • Новости дня

    При атаке ВС США на судно у берегов Омана погибли два индийских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки американских военных на торговое судно у побережья Омана двое индийских моряков погибли погибли, еще один пропал без вести, сообщил профсоюз моряков Индии.

    Двое индийских моряков погибли при атаке ВС США на торговое судно, передает ТАСС. Еще один член экипажа числится пропавшим без вести. Инцидент произошел у побережья Омана.

    «По имеющейся у меня последней информации, двое погибли, а старший механик до сих пор числится пропавшим без вести», – заявил генеральный секретарь профсоюза моряков Индии Манодж Ядав.

    Танкер Settebello шел под флагом Палау с 24 индийскими моряками. Судно подверглось атаке 9 июня. Центральное командование ВС США сообщило, что высокоточные боеприпасы были выпущены после многократного неподчинения указаниям. При помощи ВМС Омана удалось спасти 21 моряка.

    По словам Ядава, американские военные знали о гражданстве экипажа. Он подчеркнул, что судно можно было просто задержать. Индия уже вызвала временного поверенного в делах США для вручения ноты протеста. МИД страны решительно осудил нападение.

    Ранее США атаковали танкер Settebello в акватории Оманского залива.

    После пожара в машинном отделении двое членов экипажа пропали без вести.

    Днем ранее американский истребитель выпустил ракету по нефтяному судну M/T Marivex.

    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


    Комментарии (7)
    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    11 июня 2026, 04:28 • Новости дня
    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану

    CENTCOM сообщило о завершении волны ударов по целям в Иране

    США сообщили о завершении волны ударов по Ирану
    @ CENTCOM/X

    Tекст: Антон Антонов

    США завершили нанесение дополнительных ударов по иранским объектам, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским средствам военного наблюдения, системам связи и объектам ПВО на территории Ирана», – заявило CENTCOM в X.

    В атаке участвовали силы морской пехоты, ВВС и ВМС США, применившие высокоточные боеприпасы. Целями, как заявило CENTCOM, стали объекты, представлявшие угрозу для американских сил и международных торговых судов в водах региона. В Вашингтоне подчеркнули, что действия стали ответом на продолжающуюся агрессию со стороны Тегерана.

    Также в CENTCOM опровергли информацию иранской стороны об ударе по американскому военному кораблю в Ормузском проливе. В ведомстве подчеркнули, что ни один корабль США не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали нанесение новых ударов по иранской территории.

    Сообщалось, что вооруженные силы Ирана атаковали беспилотниками базу Пятого флота США в Бахрейне. Иранское командование перекрыло движение для любых типов судов через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Комментарии (2)
    10 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

    Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
    @ Saronic Technologies/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.

    Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

    «Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

    Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

    Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 03:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

    Fox News: Трамп пригрозил разбомбить Иран

    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери», если тот не пойдет на сделку с Вашингтоном, сообщает Fox News.

    «Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.

    Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».

    «Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.

    Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

    Комментарии (3)
    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня
    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отчитался о нанесении мощного ракетного удара по военному объекту Аль-Азрак, в результате которого пострадали американские военные самолеты.

    «Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16», – говорится в заявлении КСИР, передает ТАСС.

    Также поражены ключевые объекты американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.

    В заявлении сообщается, что уничтожено «большое количество истребителей».

    Ранее Корпус стражей исламской революции уже заявлял о ракетном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании. Перед этим войска США атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская армия атаковала танкер Settebello, находившийся в акватории Оманского залива.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

    «Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

    Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

    В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

    Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 19:30 • Новости дня
    Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном

    Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.

    По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.

    «Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет: США нанесут сильный удар по Ирану в ночь на четверг

    Хегсет объявил о намерении США нанести удар по Ирану в ночь на четверг
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готовится к ночным ударам по объектам ключевой инфраструктуры Ирана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Центральное командование будет занято сегодня вечером», – приводит слова Хегсета РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы нанесем сильный удар по Ирану». По его словам, США «собираются сбросить бомбы на ключевые объекты в Иране».

    Хегсет подчеркнул, что удары, запланированные на ближайшую ночь, будут «мощными и четкими». По его словам, если атаки состоятся и следующей ночью, их характер останется таким же.

    Выступая перед журналистами во Флориде, глава Пентагона также заверил, что США контролируют Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил о планах в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран.

    Американские войска в ответ на сбитый вертолет Apache нанесли удары по иранским системам ПВО и радарам в районе Ормузского пролива.

    Американская армия в ночь на среду атаковала 20 целей на территории Ирана.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

    Комментарии (0)
    11 июня 2026, 04:10 • Новости дня
    IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

    IRIB: Иран атаковал силы Пятого флота США

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Ирана атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне, сообщила иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    «После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.

    Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
    КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    ФСБ нашла секретный склад с оружием НАТО под Красноармейском
    Белград согласовал с Венгрией условия сделки по российско-сербской NIS
    В польском Сейме произошла перепалка из-за украинских националистов
    FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
    Определена российская участница «Миссис Мира» в США
    На дне Индийского океана нашли гигантское кладбище древних китов