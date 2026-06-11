Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив «сколько потребуется»

Иран пообещал оставлять закрытым Ормузский пролив

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив – он закрыт для них», – сказал посол в беседе с ТАСС.

Остальным судам теперь необходимо тщательно координировать все свои действия с иранскими властями.

По словам посла, акваторию перекрыли после серии терактов, так как оттуда исходила реальная агрессия.

Собеседник добавил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».

Как писала газета ВЗГЛЯД, центральный штаб военного командования ВС Ирана объявил о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.