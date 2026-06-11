Politico: США займут центр Брюсселя для празднования 250-летия независимости

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американская дипмиссия в Бельгии готовится к празднованию 250-летия независимости США, планируя задействовать один из центральных парков Брюсселя, сообщили источники Politico, передает РИА «Новости».

«Масштабное празднование 250-летия независимости США приведет к закрытию одного из самых известных общественных парков Брюсселя на срок до 36 часов и подвергнет систему безопасности города серьезному испытанию», – говорится в публикации.

Торжественное мероприятие запланировано на 28 июня. Ожидается, что на праздник прибудут около 5 тыс. гостей, хотя приглашения получили 8 тыс. человек. Для контроля доступа организаторы попросили приглашенных заранее предоставить фотографии для системы распознавания лиц. На входе также потребуется предъявить удостоверение личности и QR-код.

Охрану территории обеспечат бельгийская полиция, армия и правительственные службы. Мэр Брюсселя Филипп Клоз подтвердил, что парк будет закрыт для посетителей на 24–36 часов в выходные дни 27 и 28 июня. В связи с запланированным фейерверком в городе введут особые меры безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом рассматривает возможность приглашения короля Карла III на празднование 250-летия независимости США.

В прошлом году президент США Дональд Трамп обещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь юбилея.