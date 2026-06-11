  • Новость часаРоссия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность
    Трамп признался в тайном вывозе нефти через Ормузский пролив
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    ПВО Севастополя за ночь ликвидировала более 20 дронов
    Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    Дипломат в ОБСЕ назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами
    11 июня 2026, 06:39 • Новости дня

    Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В длинные выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидают температуры до 33 градусов тепла, которые будут сопровождаться кратковременными дождями и грозами, сообщила Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Жаркая погода продержится в Москве и области до субботы включительно, сказала Макарова, передает ТАСС.

    В воскресенье температура немного снизится, но останется комфортной – до 24 градусов.

    «12 июня ночью небольшая облачность, без осадков. В Москве 17-19 градусов, по области 14-19, ветер слабый. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. И температура в Москве 31-33 максимальная, а в области 28-33. С 13 числа погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада», – отметила она.

    По словам эксперта, ночью возможны небольшие дожди, а днем 13 июня ожидается облачная с прояснениями погода, ливни, грозы и град. Температура в столице составит 26-28 градусов. Во второй половине дня, при прохождении фронта, ветер усилится до 11 м/с, с порывами до 17 м/с.

    В воскресенье, 14 июня, похолодает до 19-24 градусов, что близко к климатической норме. Аналогичные погодные условия сохранятся и 15 июня.

    Синоптик также подчеркнула, что 11 и 12 июня температурные показатели вплотную приблизятся к рекордам 1998 года, когда воздух прогревался до 31,3 и 30,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели синоптики спрогнозировали сохранение сильной жары в столичном регионе.

    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

    Комментарии (15)
    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

    Комментарии (13)
    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Комментарии (4)
    8 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    В Москве школьница получила сотрясение мозга в давке за бесплатной косметикой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы акция косметического бренда обернулась массовой давкой, двум девушкам потребовалась медицинская помощь.

    Инцидент произошел на Новом Арбате, один из магазинов объявил акцию с раздачей товаров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на РЕН ТВ.

    У входа в торговую точку собралась огромная толпа, состоявшая преимущественно из детей и подростков.

    По условиям акции посетителям предлагалось «собрать в совочек продукцию и унести ее бесплатно». Из-за большого количества желающих на входе началась сильная давка.

    В результате происшествия пострадали две девушки 15 и 18 лет. Старшей из них медики диагностировали ссадину левого предплечья, от госпитализации она отказалась. Школьницу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ребенок и девушка получили переломы во время давки на акции в торговом центре Уфы.

    Комментарии (5)
    8 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Температура воды в Москве-реке достигла значений южных курортов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Водоемы столичного региона прогрелись до отметки плюс 20 градусов, что соответствует нормам для старта купального сезона и показателям черноморского побережья, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов в районе Звенигорода, что является нормой для открытия купального сезона. Кстати, в Сочи тоже плюс 20 градусов вода, и чуть потеплее в Ейске – плюс 25 градусов вода, так что температура, считай, как на юге», – рассказал синоптик, передает РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что водоемы в центральной России продолжат стремительно прогреваться. В ближайшие дни температура воздуха ожидается на четыре-шесть градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня температура воды в столичных водоемах достигла отметки в 15 градусов тепла.

    На фоне потепления синоптики объявили в Москве оранжевый уровень метеорологической опасности. Еще в середине мая воздух в столице прогрелся до рекордных 30,5 градуса.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро

    Приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро «Солнцево»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве арестовали приезжего за вооруженное нападение на прохожего возле метро, в результате конфликта потерпевший получил тяжелые ранения ног и был госпитализирован, а нападавший попытался скрыться, но был задержан, сообщили в полиции.

    Житель Липецкой области дважды ударил ножом москвича после словесного конфликта. Инцидент произошел у вестибюля станции «Солнцево», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале на платформе Мах.

    «Предварительно установлено, что на лестнице подземного пешеходного перехода, прилегающего к вестибюлю станции метро «Солнцево», между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры приезжий из Липецкой области нанес москвичу два удара ножом, после чего скрылся», – написала она.

    Представитель ведомства уточнила, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с резаными ранами ног. Подозреваемого удалось оперативно задержать при поддержке сотрудников Росгвардии. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него изъяли предполагаемое орудие преступления.

    Изъятый нож отправлен на криминалистическую экспертизу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о вооруженном хулиганстве, суд заключил фигуранта под стражу. В столичной прокуратуре подчеркнули, что контролируют ход расследования, а сам злоумышленник уже признал вину.

    Ранее в центре Москвы юноша напал с ножом на двух подростков. До этого приезжий ранил ножом официанта и прохожего на Арбате. А в августе прошлого года злоумышленник ударил холодным оружием охранника на станции метро «ЦСКА».

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 09:42 • Новости дня
    В Москве задержали напавшего с ножом на подростков юношу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы произошла поножовщина, в результате которой двое молодых людей получили тяжелые ранения, их госпитализировали, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Правоохранительные органы задержали молодого человека после нападения на двух юношей в районе Большого Спасоглинищевского переулка, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Госпитализированным пострадавшим 17 и 18 лет оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь.

    Уголовное дело завели по статье «Покушение на убийство двух лиц».

    Подозреваемый родился в 2007 году. В ближайшее время его доставят к следователям для проведения допроса. Сейчас на месте происшествия работают столичные криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 13-летняя девочка ударила ножом сверстницу в Свердловской области. В январе участники потасовки на московском Арбате получили тяжелые ножевые ранения.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро

    Собянин заявил о продлении Филевской и Сокольнической линий метро Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых участков Филевской и Сокольнической линий метро.

    По словам градоначальника, это позволит значительно сократить время в пути для сотен тысяч горожан, передает РИА «Новости».

    «Продлим сразу две линии метро – Филевскую и Сокольническую. Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково и вырастет примерно на 12 километров. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура», – отметил мэр.

    Новый участок Филевской линии пройдет через Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский районы. Там планируется открыть пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». В этих районах проживает около 320 тыс. человек, для которых время на поездки сократится до 25 минут.

    Сокольническую линию продлят в Ярославский район на 8,1 километра от станции «Бульвар Рокоссовского». На новом участке появятся станции «МГСУ» и «Ярославская». В районе проживает около 100 тыс. человек, для которых метро окажется в пешей доступности, а время в пути уменьшится примерно на 20 минут.

    Собянин добавил, что интервалы движения поездов станут более комфортными: на Сокольнической ветке они сократятся до полутора минут, а на Филевской – до трех минут. В будущем на Филевской линии планируется запустить семивагонные составы для повышения удобства пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы доложил президенту о решении спроектировать ветку метрополитена в сторону Сколково.

    В конце прошлого года градоначальник поделился планами строительства пяти новых станций Филевской линии. Позже власти столицы наметили возведение двух станций рельсового транспорта на Ярославском шоссе.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 06:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Перед этим Росавиация перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов.


    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.

    «В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.

    В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.

    В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы

    Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице легковой автомобиль совершил наезд на малолетнего ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части, спасти мальчика не удалось, сообщили в ГАИ.

    В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.

    «По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.

    Комментарии (0)
    9 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне ВСУ

    Собянин сообщил о втором уничтоженном на подлете к Москве дроне

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале сообщил об уничтоженном силами ПВО втором дроне ВСУ, летевшем к городу.

    «Сбит ещё один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    О первом дроне Собянин сообщил в 5.50.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник над Россией уничтожили 310 украинских дронов. Росавиация в ночь на  вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию.


    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Два беспилотника, летевших к Москве, уничтожено силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, во вторник, российские силы ПВО около 22.00 сбили еще два летевших на Москву беспилотника. За день их было уничтожено 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


    Комментарии (0)
    8 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о сильнейшей магнитной буре на Земле

    Эксперты ИКИ РАН спрогнозировали магнитную бурю уровня G3 с вероятностью 96%

    Tекст: Мария Иванова

    Выброшенное Солнцем облако плазмы в ближайшие часы достигнет Земли, что с вероятностью 96% спровоцирует сильную геомагнитную бурю продолжительностью более суток.

    По расчетам специалистов, сегодня ожидается начало сильной магнитной бури, вызванной приходом к Земле облака плазмы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Прогноз связан с серией всплесков солнечной активности в начале месяца, которая ранее уже была объявлена завершившейся.

    Модели предсказывают, что последнее из облаков плазмы, ушедшее с Солнца 6 июня «вбок и вниз», должно по сложной траектории выйти к Земле. Вероятность развития бури оценивается в 96%, а шансы на то, что она продлится более суток и затронет завтрашний день, достигают 85%.

    Автор сообщения подчеркнул: «Честно говоря, чисто по-человечески, автор данного сообщения лично не поставил бы на такой сценарий и рубля». При этом ключевым аргументом стали данные аппарата STEREO, который с расстояния около 100 млн км наблюдает Солнце и Землю и показал, что облако направлено точно к нашей планете. Космические коронографы около Земли также зафиксировали событие типа «гало», характерное для выбросов в сторону Земли. Согласно расчетам, плазма может достичь планеты в течение двух-трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг планету должен был накрыть мощный геомагнитный шторм третьего уровня, о котором сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На следующий день ученые РАН предупредили о прибытии к Земле второго плотного облака плазмы, способного вызвать серьезные геомагнитные возмущения.

    6 июня в ИКИ РАН заявили, магнитная буря, вызванная серией солнечных вспышек, завершилась по мягкому сценарию и ограничилась небольшими остаточными возмущениями.

    Комментарии (0)
    10 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.

    Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

    В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

    Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

    В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.

    Комментарии (16)
    8 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», – написал Собянин в своем канале на платформе Max.

    По словам градоначальника, в настоящее время на местах падения обломков дронов активно работают специалисты профильных экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти столицы зафиксировали рост числа атак беспилотников.

    Один из дронов попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.

    Жертвой атаки БПЛА в Московской области стал 77-летний мужчина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    ФСБ нашла секретный склад с оружием НАТО под Красноармейском
    Белград согласовал с Венгрией условия сделки по российско-сербской NIS
    В польском Сейме произошла перепалка из-за украинских националистов
    FIDE временно приостановила членство Федерации шахмат России
    Определена российская участница «Миссис Мира» в США
    На дне Индийского океана нашли гигантское кладбище древних китов