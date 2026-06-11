Хегсет не исключил похищения Соединенными Штатами президента Кубы Диас-Канеля

Tекст: Антон Антонов

На вопрос журналистов о том, остается ли такой сценарий в числе рассматриваемых, он ответил: «Все опции находятся на столе». При этом Хегсет подчеркнул, что окончательное решение по любым шагам в отношении Гаваны принимает президент США, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг возможной закупки Кубой вооружений и оценивает риски, связанные с этим. По словам Хегсета, американская сторона настоятельно призывает Гавану не двигаться в направлении, которое создаст угрозу Соединенным Штатам.

Он заявил, что такую угрозу США придется устранять. «У нас для этого есть все необходимые средства», – сказал Хегсет.

Он добавил, что Вашингтон ведет мониторинг ситуации по всему миру на предмет возможной поддержки Кубы в вооружении и отметил, что, по его оценке, «всегда есть риск».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Кубы заявил о готовности дать решительный отпор при любой попытке вооруженного вторжения на фоне сообщений о планах Вашингтона захватить Рауля Кастро.

3 января США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро в ходе атаки на Венесуэлу.

