Роспотребнадзор: В 2025 году каждый пятый переболел острой вирусной инфекцией

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедший год респираторные заболевания сохранили статус самых экономически значимых болезней, указали в ведомстве, передает ТАСС.

«Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (ОРВИ), как и в предыдущие годы, продолжают удерживать лидирующую позицию по экономической значимости среди всех острых инфекционных заболеваний в стране», – сказано в отчете.

Всего за год зарегистрировано 31,8 млн случаев заражения, что охватило 21,8% населения. Общая заболеваемость не превысила средние многолетние значения. Среди возбудителей доминировали риновирусы, хотя также фиксировались случаи коронавируса и аденовирусов.

Наиболее уязвимой категорией оказались несовершеннолетние граждане. На детей в возрасте до 17 лет пришлось свыше 18,5 млн эпизодов болезни. Реже всего инфекцией заражались жители Чеченской Республики, тогда как максимальные показатели зафиксированы в Республике Коми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года в России фиксировали рост случаев гриппа и ряда других опасных заболеваний. В феврале текущего года Роспотребнадзор сообщал об одновременном подъеме статистики по ОРВИ и коронавирусной инфекции.