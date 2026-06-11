Кувейт заявил об отражении воздушной атаки

США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

Tекст: Мария Иванова

Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

«Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.