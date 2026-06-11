Австралия решила отправить самолет для разблокировки Ормузского пролива

Австралийский самолет E-7A Wedgetail войдет в состав группировки, действующей под командованием Лондона и Парижа, отмечается в заявлении, передает ТАСС.
Британские военные направят в регион истребители Typhoon, эсминец HMS Dragon и надводные беспилотники. Коалиция также задействует специальное оборудование для поиска мин.
Министры выразили обеспокоенность негативным влиянием ближневосточного конфликта на мировую экономику. Перебои в судоходстве создают прямую угрозу энергетической безопасности многих стран, включая государства Тихоокеанского региона.
В мае международная коалиция под руководством Британии и Франции согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.
Для прокладки безопасных маршрутов западные страны решили задействовать автономные миноискатели.
В июне Иран решил полностью перекрыть движение через Ормузский пролив.