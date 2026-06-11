Полиция Белфаста применила водометы для разгона протестующих

Tекст: Антон Антонов

Причиной беспорядков стало преступление, совершенное 30-летним суданцем Хади Алодидом. В понедельник он нанес тяжелые ранения в лицо и шею прохожему на одной из улиц города, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

«Протестующие забросали полицейских снарядами в Белфасте. Несколько полицейских машин выдвинулись вперед, после чего толпа отступила. Полиция применила против протестующих водометы», – сообщил телеканал.

В среду подозреваемый предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. На фоне этого вечером в районе Гленгормли вновь собрались десятки недовольных граждан, начались ожесточенные столкновения с правоохранителями.

Во вторник агрессивно настроенные толпы сжигали жилые дома, автомобили и коммерческие предприятия. Пожарные службы Северной Ирландии зафиксировали суммарно 62 возгорания, связанных с массовыми беспорядками. На месте текущих столкновений дежурят десятки патрульных машин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные антимигрантские погромы начались в Белфасте после вооруженного нападения выходца из Судана на прохожего.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал этот инцидент кошмарным актом насилия.

Британское правительство обвинило американского предпринимателя Илона Маска в провоцировании данных уличных беспорядков.