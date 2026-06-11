Эндокринолог Подчиненова предупредила об опасности употребления пива в жару

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Что действительно может привести к обезвоживанию в жару, так это алкоголь, <…> в том числе и пиво. <…> Оно подавляет действие гормона вазопрессина, который отвечает за регуляцию водного баланса, – в результате организм теряет больше жидкости», – рассказала собеседница ТАСС.

В таких условиях человек может получить тепловой или солнечный удар, растут риски инсультов, человек теряет способность критически оценивать ситуации и склоняется к рискованному поведению.

Медик посоветовала выпивать один-два стакана чистой воды на каждую порцию спиртного, если избежать употребления алкоголя не удалось. При этом находиться на солнце в течение ближайших часов не рекомендуется.

Врач также напомнила о легком мочегонном эффекте таких продуктов, как арбузы, огурцы, виноград, кофе и зеленый чай. Здоровым людям они не навредят, однако пациентам с заболеваниями почек и сердца следует обсудить их употребление со специалистом.

Ранее терапевт Сергей Исковских пояснял, что этанол блокирует выработку гормона вазопрессина.