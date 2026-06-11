США расширили санкции против белорусской компании «Армори Альянс»

Tекст: Антон Антонов

В сообщении американского минфина подчеркивается, что фирма из Минска теперь подпадает под действие вторичных санкций, передает РИА «Новости».

«В список Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие изменения: … ООО «Армори Альянс», – говорится в публикации министерства финансов США. Санкции против «Армори Альянс» были введены 9 мая.

Американское ведомство заявило, что белорусская компания связана с иранским Центром инноваций и технологического сотрудничества.

В санкционный список также попали два гражданина Ирана и четыре представителя Китая. По мнению США, они связаны с иранскими военными, в частности, с Корпусом стражей исламской революции. Наряду с этим ограничения введены в отношении компаний из Гонконга и Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов в рамках санкционного давления.

На фоне агрессивной политики Соединенных Штатов по отношению к некоторым их соперникам – Ирану, Кубе, Венесуэле –администрация Белого дома вот уже около года пытается нормализовать отношения с белорусским руководством.