IRIB заявила об атаке Ирана на силы Пятого флота США

«После вторжения армии США на юг Ирана, Пятый флот ВМС США в Бахрейне подвергся атакам беспилотников армии Ирана», – заявила IRIB.
Отмечается, что удар пришелся по коммуникационным антеннам и радиолокационным системам, передает РИА «Новости».
По данным пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, в ночь на четверг ВКС и ВМС корпуса в ходе двух волн операции атаковали 18 целей, принадлежащих армии США. Удары, в частности, пришлись по объектам на авиабазах «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте, а также на авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.
КСИР заявил, что речь идет о «наказании агрессора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали наносить удары по Ирану.
Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.