Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

«Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», – приводит слова Трампа Fox News.
Корреспондент также заявил, что глава Белого дома разговаривал с высокопоставленными иранскими чиновниками. По его словам, неназванные представители руководства Ирана якобы просили американского президента прекратить бомбардировки, передает РИА «Новости».
«Президент сказал мне, что бомбардировки скоро прекратятся», – заявил корреспондент телеканала.
Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.
Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по двум судам в Ормузском проливе.