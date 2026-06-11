Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

«В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.
Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».
Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.
CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.