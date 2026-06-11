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    11 июня 2026, 01:19 • Новости дня

    США подтвердили удары по целям в Иране

    CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану

    США подтвердили удары по целям в Иране
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов начали нанесение новых ударов по иранской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования США сегодня в 17.15 по восточному времени [00.15 мск] начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по множеству целей в Иране по указанию главнокомандующего», – говорится в заявлении CENTCOM в X.

    В американском военном ведомстве заявили, что данные действия стали ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали операцию против Ирана из-за сбитого вертолета Apache.

    Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    Иранские СМИ сообщали, что в разных районах Ирана слышны взрывы.

    10 июня 2026, 06:08 • Новости дня
    Axios: Иран атаковал американские военные базы ракетами и беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские вооруженные силы якобы провели комбинированную атаку на военные объекты в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщают американские СМИ.

    Атака затронула сразу несколько американских военных объектов, передает РИА «Новости». Со ссылкой на Axios.

    Целями, согласно этим данным, стали позиции войск в трех государствах: Бахрейне, Кувейте и Иордании. По ним якобы были выпущены беспилотники и ракеты.

    Ранее до этого вооруженные силы Кувейта начали уничтожение воздушных целей.

    До этого американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

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    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


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    10 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером

    Беспилотный катер Corsair эвакуировал сбитых летчиков США в Оманском заливе

    США эвакуировали экипаж сбитого вертолета Apache беспилотным катером
    @ Saronic Technologies/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в мировой практике морской беспилотник успешно спас терпящих бедствие военных летчиков, которые провели около двух часов в открытой воде.

    Центральное командование США подтвердило использование беспилотного катера Saronic Corsair для спасения экипажа американского вертолета AH-64 Apache в Оманском заливе, пишет TWZ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что боевую машину сбили иранские военные, и пообещал жесткие ответные меры. Это первый известный случай применения надводного дрона в реальной поисково-спасательной миссии.

    «Надводный дрон, который помог в спасении экипажа Apache у побережья Омана, был беспилотным судном ВМС США Corsair, управляемым 59-й оперативной группой 5-го флота», – сообщил представитель командования капитан Тим Хокинс.

    Он уточнил, что дрон подобрал авиаторов и доставил их в безопасное место для последующей эвакуации вертолетом. Летчики провели в воде около двух часов.

    Автономный катер Corsair длиной более семи метров разработан компанией Saronic. Аппарат способен преодолевать расстояние почти в две тысячи километров, развивая скорость до 35 узлов, и нести более 450 килограммов полезной нагрузки. Судно обладает высокой степенью автономности и может действовать как самостоятельно, так и в составе единой сети дронов.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Отметим, что США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    11 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов

    Штаб командования ВС Ирана: Ормузский пролив закрыт для любых типов судов

    Иран сообщил о закрытии Ормузского пролива для любых судов
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран принял решение полностью перекрыть движение через Ормузский пролив и намерен атаковать каждый корабль, который попытается нарушить запрет, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

    «В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов», – говорится в официальном заявлении.

    Ограничения коснутся как торговых судов, так и нефтяных танкеров. Подчеркивается, что Иран намерен атаковать любое судно, которое попытается пройти через пролив, передает РИА «Новости».

    Приближение любого судна к Ормузскому проливу будет рассматриваться Ираном как «сотрудничество с врагом», судам лучше оставаться на стоянке в портах, следует из заявления ВМС Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал мощные ночные бомбардировки объектов ключевой инфраструктуры Ирана.

    CENTCOM подтвердило, что США начали наносить удары по Ирану.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 22:48 • Новости дня
    Херш: Трамп обсуждал ядерный удар по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсуждал с подчиненными возможность применения ядерного арсенала для уничтожения подземных объектов по производству ракет в Иране, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Херша, президент США интересовался у представителей своей администрации осуществимостью ядерного удара по Ирану, передает ТАСС.

    Американский журналист сообщил, что беседа состоялась на этой неделе. Обсуждались варианты уничтожения подземных ракетных заводов в Иране. Американский лидер спрашивал, «осуществимо ли» применение ядерных вооружений против некоторых из подобных объектов.

    Участники закрытой встречи были шокированы будничным тоном разговора о начале ядерной войны на Ближнем Востоке. Херш отметил, что президент США выглядел расстроенным и отчаянно не хотел потерпеть поражение в Иране.

    Глава Белого дома также предлагал предупредить Тегеран о серьезности намерений Вашингтона. Однако окружению удалось отговорить президента от дальнейших рассуждений об эскалации с использованием ядерного оружия.

    В мае президент США потребовал от Тегерана письменных гарантий отказа от ядерного оружия.

    До этого американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением в случае срыва соглашения с Вашингтоном.

    При этом в апреле глава Белого дома категорически отверг возможность применения ядерного арсенала в ближневосточном конфликте.

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    10 июня 2026, 19:48 • Новости дня
    Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская армия атаковала танкер Settebello, находившийся в акватории Оманского залива.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

    «Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

    Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

    В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

    Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.

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    10 июня 2026, 19:30 • Новости дня
    Трамп объявил о полной готовности соглашения с Ираном

    Трамп: Соглашение США и Ирана полностью готово

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что двустороннее соглашение между Вашингтоном и Тегераном окончательно подготовлено.

    По его словам, теперь иранской стороне остается лишь официально утвердить этот документ, передает ТАСС.

    «Все, что им нужно сделать, – это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», – подчеркнул политик во время общения с журналистами в Белом доме, комментируя текущий ход диалога с Ираном.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    В конце мая Трамп объявил о достижении финальной версии меморандума путем переговоров.

    До этого американский лидер обсудил новые мирные инициативы в ходе сложного телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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    10 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    В Аденском заливе у берегов Йемена произошла перестрелка между охранниками грузового судна и шестью вооруженными людьми на приближающейся лодке.

    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными на малой лодке у йеменского порта Бальхаф в Аденском заливе, передает РИА «Новости».

    «Грузовое судно сообщило, что к нему приблизилось судно с шестью вооруженными людьми на борту. Произошла перестрелка между малым судном и командой вооруженных охранников грузового судна», – говорится в заявлении Управления морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Инцидент произошел в 163 километрах к юго-западу от порта Бальхаф в Йемене. В результате перестрелки малое судно развернулось и ушло в противоположную сторону. Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда с целью выкупа у берегов Сомали и в Аденском заливе.

    В начале мая вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами у побережья Йемена.

    На следующий день это судно зашло в территориальные воды Сомали.

    В конце апреля злоумышленники направили другой захваченный грузовой корабль в сторону сомалийского побережья.

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    10 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Reuters: США поразили почти 20 целей в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные в ходе атак по иранской территории нанесли удары по нескольким десяткам целей, сообщил неназванный американский чиновник.

    Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сказал собеседник Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

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    10 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    В ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих»

    ВПП ООН: Приходится забирать продовольствие у голодающих ради умирающих

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), из-за нехватки средств на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вынуждена «забирать у голодающих», чтобы накормить «умирающих от голода», заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.

    Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау сообщил, что им приходится принимать тяжелые решения.

    «Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. Он подчеркнул, что даже при скором открытии Ормузского пролива последствия текущей ситуации будут ощущаться длительное время, и призвал богатые страны помочь смягчить удар для уязвимых групп.

    Согласно новому докладу программы, конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост числа голодающих в мире. Сильнее всего долгосрочные последствия затронули Сомали, Шри-Ланку и Афганистан. Еще в марте эксперты предупреждали о риске острой нехватки продовольствия к концу июня.

    Обострение ситуации произошло после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявляли двухнедельное перемирие, после которого США заблокировали иранские порты. Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, периодически обмениваясь ударами.

    Глава МИД Британии Иветт Купер предупредила об угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

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    10 июня 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в провинции Бушер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции ликвидировали американский дрон MQ-9 Reaper, сообщило Mehr со ссылкой на пресс-службу КСИР.

    Инцидент произошел на территории иранской провинции Бушер. Вражеский летательный аппарат двигался со стороны северной акватории Персидского залива. Подразделения противовоздушной обороны своевременно обнаружили цель, перехватили и полностью уничтожили ее в воздухе, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба элитных вооруженных сил Исламской Республики подтвердила факт успешного поражения цели. «КСИР Ирана сбил беспилотник США MQ-9 Reaper над округом Джем в провинции Бушер», – говорится в официальном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский дрон MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    Спустя два дня Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе США.

    Ранее американская газета The Wall Street Journal оценила общие потери Соединенных Штатов в 12 дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper.

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    10 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    МИД Ирана призвал соседей не предоставлять США территорию для атак

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран предупредил страны Персидского залива об ответственности за использование их территорий американскими войсками для нанесения ударов по Исламской республике.

    Страны Персидского залива несут ответственность за предотвращение использования Соединенными Штатами их территории для нападений на Иран. В иранском дипломатическом ведомстве назвали ночные удары США грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

    «Министерство иностранных дел, решительно осуждая преступление военной агрессии США против Ирана, вновь напоминает всем странам региона, а особенно расположенным на южных берегах Персидского залива, об их правовой и моральной ответственности по предотвращению любого использования их территории и объектов армией США и Израилем для планирования, организации, проведения или поддержки агрессивных действий против Ирана», – говорится в заявлении МИД.

    Дипломаты подчеркнули готовность без колебаний воспользоваться правом на самооборону. Ответные меры могут включать удары по источникам нападений, а также по базам и логистическим объектам, которые задействованы для поддержки агрессивных операций.

    Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве напомнили об ответственности ООН, Совета Безопасности и генерального секретаря организации. Они обязаны защищать международный мир и привлекать нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти возложили ответственность за недавние удары на некоторые государства региона.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока об атаках на американские военные базы.

    Армия Исламской республики пригрозила Соединенным Штатам открытием новых фронтов.

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    10 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

    Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

    По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

    Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

    В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.

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