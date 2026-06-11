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    11 июня 2026, 16:47 • Новости дня

    Москвичи рассказали о своем отношении к знакам судьбы и интуиции

    Москвичи рассказали о своем отношении к знакам судьбы и интуиции
    @ Science Photo Library/Reuters Connect

    Tекст: Алёна Задорожная

    Подсказки Вселенной, личное предчувствие или просто совпадение? Москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о своем отношении к знакам судьбы и интуиции.

    «Однажды мне нужны были березовые листья для гербария в декабре. В тот же день я пошла в библиотеку, взяла старый учебник по химии на 600 страниц. Приношу домой, открываю, а оттуда вываливаются засушенные березовые листья», – рассказала одна из москвичек.

    Другие участники опроса тоже связывают подобные случаи с работой подсознания. «Лично у меня плохая интуиция, но я верю, что Вселенная всегда подсказывает, что и как сделать, как себя повести», – рассуждает другая. «У меня иногда срабатывает интуиция. Это так называемое неосознанное знание, когда ты о чем-то знаешь заранее», – делится молодой человек.

    Некоторые же уверены, что прошлое способно давать о себе знать в моменте. «У меня бывает дежавю. Я прямо чувствую, что уже проживала этот момент», – рассказывает еще одна опрошенная. А другая девушка признается, что предпочитает не прислушиваться к внутреннему голосу: «Я обычно не слушаю интуицию, хотя иногда она очень громко кричит».

    Впрочем, есть и те, кто относится к этому достаточно скептично. «Наверное, это простые совпадения», – считает горожанка. «Думаю, интуиция – это паттерны, сохраненные в голове», – детализирует респондент.

    Сторонники рационального подхода идут дальше. «У интуиции и знаков судьбы нет никакой доказательной базы, поэтому я в них не верю», – объясняет следующий опрошенный. «В жизни я все-таки руководствуюсь математическими или физическими категориями», – соглашается девушка.

    Впрочем, встречаются и совсем нетривиальные теории. «Я верю в так называемого футбольного бога. В этой сфере распространены суеверия. Например, нельзя оценивать турнирные расклады во время матча, смотреть таблицу, плюсуя очки. Ну а все остальное – ерунда», – поделился молодой человек.

    Ранее москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам, а дерматолог поделилась советами, как защитить рисунки от воздействия солнца.

    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 21:48 • Новости дня
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатического представительства РФ в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после консультаций в Москве.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили возвращение руководителя дипмиссии, сообщает ТАСС. «После консультаций в Москве посол вернулся в Ереван и приступил к работе, будет проводить прием по случаю Дня России», – заявили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая МИД России вызвал Сергея Копыркина в Москву для консультаций из-за сближения Армении с Евросоюзом.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 15:50 • Новости дня
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»

    МИД подтвердил проведение конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии

    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке.

    «Уникальный конкурс «Интервидение» в 2026 пройдет в Саудовской Аравии», – подчеркнули представители министерства, передает РИА «Новости».

    В МИД также уточнили порядок отбора конкурсантов. Процесс выбора участников будет проходить в строгом соответствии с установленным регламентом.

    В начале июня заместитель министра иностранных дел Александр Панкин подтвердил планы по проведению мероприятия за рубежом.

    Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии препятствий для реализации этого проекта.

    Финал прошлого музыкального конкурса в Москве собрал рекордную аудиторию из 4 млрд зрителей.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Таллин продолжает наращивать оборонительные сооружения на границе с Россией, создавая противотанковые рвы и устанавливая специальные заграждения для предотвращения потенциальных угроз.

    Вооруженные силы Эстонии за два месяца обустроили 10 километров противотанковых рвов на псковском участке границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Местами новые защитные линии усилены бетонными конструкциями, известными как «зубы дракона».

    «За два месяца на юго-восточной границе Эстонии с Россией вырыли десять километров противотанковых рвов», – сообщает эстонская газета Postimees. По информации издания, укрепления появились в районе волости Сетомаа. Таллин не планирует ограничиваться одной линией обороны и готов при необходимости возвести дополнительные рубежи.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Североатлантический альянс объясняет эти действия необходимостью сдерживания, однако российские власти неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие опасность для ее интересов.

    Протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом между государствами до сих пор нет юридически оформленного рубежа. Подписанные в 2014 году договоры о границе и разграничении морских пространств так и не были ратифицированы парламентами обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля эстонские вооруженные силы приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Месяцем позже правительство республики выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    В конце мая ФСБ зафиксировала попытки Таллина нарушить договоренности о разграничении водных пространств Чудского озера.

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    10 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Ульянов уличил МАГАТЭ в двойных стандартах

    Ульянов заявил об игнорировании МАГАТЭ российских докладов по ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) основывает свои отчеты исключительно на украинских данных, полностью игнорируя официальные сообщения Москвы о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что МАГАТЭ применяет двойные стандарты, ссылаясь на украинские сообщения и игнорируя российские по передает РИА «Новости».

    «Содержащиеся в очередном докладе гендиректора МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине» двусмысленные и уклончивые формулировки более невозможны... В отчете нет ни одной ссылки на российские информационные циркуляры о реальном положении дел на данной станции... Налицо – очевидные двойные стандарты», – подчеркнул спикер во время сессии совета управляющих.

    Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи Энергодара. Объект перешел под российскую юрисдикцию в октябре 2022 года.

    Производство энергии на энергоблоках было остановлено в сентябре того же года. С апреля 2024 года все реакторы станции переведены в состояние холодного останова.

    Накануне Москва отвергла проект годового доклада агентства из-за отрицания российской юрисдикции над Запорожской АЭС.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о реальной угрозе ядерной безопасности Европы на фоне ежедневных украинских атак.

    В конце мая руководство станции официально уведомило МАГАТЭ об ударе вражеского дрона по машинному залу шестого энергоблока.

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    10 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин поинтересовался состоянием и готовностью пляжей в Анапе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства в ходе совещания с правительством обратил внимание на готовность курортной инфраструктуры Черноморского побережья к приему отдыхающих.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства поднял вопрос о текущем состоянии пляжных территорий на юге страны. Особое внимание было уделено черноморским курортам, передает РИА «Новости».

    В рамках мероприятия с докладом выступил генеральный директор детского санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев. Руководитель оздоровительного комплекса доложил о ситуации на побережье.

    «Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?» – спросил Путин. В ответ Димоев заверил президента, что прибрежная зона полностью открыта и готова к безопасной работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил с губернатором Краснодарского края очистку прибрежных зон от нефтепродуктов.

    В конце мая специалисты восстановили семь с половиной километров пострадавших пляжей Анапы. А на Петербургском международном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила абсолютную безопасность курортных территорий для летнего отдыха.

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    11 июня 2026, 15:21 • Новости дня
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы

    Правительство: В Анапе открыли почти 50 пляжей после разлива нефтепродуктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Почти 50 пляжей Анапы получили разрешение на работу после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

    Ожидается открытие еще 18 территорий, которые сейчас проходят необходимую экспертизу, сообщается в канале правительства России в Max.

    «Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы», – заявили в кабмине по итогам заседания комиссии с вице-премьером Виталием Савельевым. Добавляется, что процесс очистки находится под контролем Роспотребнадзора.

    Специалисты продолжают мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. По данным пресс-службы, новых выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано, а спутниковые снимки не показывают подтвержденных пятен в районе крушения.

    За время восстановительных работ очищено более 3,6 тыс. километров береговой линии, в том числе с проведением повторной уборки. В специализированные организации вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного грунта и песка.

    В конце мая специалисты восстановили почти 7,5 километра пострадавших от аварии танкеров пляжей Анапы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила полную безопасность очищенных курортных зон для туристов.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев исключил восемь галечных пляжей из опасной зоны.

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    11 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Полянский предупредил об ответе Москвы на военные приготовления Запада

    Полянский: Россия не будет сидеть сложа руки на фоне подготовки Запада к войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва намерена решительно реагировать на стремительную милитаризацию европейских государств и учения североатлантического альянса у своих границ, сообщил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

    «Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом «борьбы за мир» будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что 11 июня начался второй этап совместных учений России и Белоруссии с использованием нестратегических ядерных сил. Эти маневры призваны поддержать боеготовность в условиях напряженности, созданной европейскими государствами.

    Постпред подчеркнул отсутствие угроз со стороны Москвы, однако напомнил о праве защищать сограждан и инфраструктуру любыми доступными методами. Он призвал оппонентов остановиться, оставив окончательный выбор за ними.

    В мае начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов для совместных учений России и Белоруссии.

    В марте Полянский заявил о подготовке Европейского союза к военному конфликту с Москвой.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова назвала милитаризацию западных стран признаком подготовки к полномасштабной войне.

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    10 июня 2026, 18:56 • Новости дня
    Вертолеты Ми-171А3 переданы компании «Газпром»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал компании «Газпром» три первых серийных офшорных вертолета Ми-171А3, сообщает Минпромторг.

    Эти машины полностью состоят из отечественных комплектующих и собраны на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщается в канале ведомства в Max. Новая техника отвечает строгим требованиям Международной ассоциации производителей нефти и газа.

    «Одна из важных характеристик Ми-171А3 – возможность выполнения полетного задания в сложных метеорологических условиях. Навигационное оборудование делает возможным использование машины даже в условиях тумана, осадков и плохой видимости. Вертолет имеет систему аварийного приводнения, оснащен спасательными плотами и авариестойкой топливной системой», – сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    В марте холдинг «Вертолеты России» завершил сертификацию машины Ми-171А3 в полностью импортозамещенном исполнении.

    В апреле этот многоцелевой вертолет успешно прошел испытания в условиях экстремальных морозов Якутии.

    На Петербургском международном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал первый коммерческий заказ на данную технику от компании «Газпром».

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    10 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    @ РВИО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в столице на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.

    «На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.

    Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.

    Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.

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