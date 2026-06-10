Народное собрание Гагаузии не смогло принять отставку и.о. спикера Орманжи

Tекст: Антон Антонов

Часть депутатов отказалась участвовать в голосовании, другие покинули заседание. Согласно регламенту НСГ, обязанности спикера временно должен исполнять заместитель председателя парламента Георгий Лейчу, передает ТАСС со ссылкой на молдавское издание «Ной».



Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Народного собрания Гагаузии Николай Орманжи решил сложить полномочия из-за неспособности депутатов согласовать условия проведения предстоящего голосования.

Орманжи заявил о невозможности проведения выборов в парламент Гагаузии 21 июня из-за срыва сроков кампании на фоне судебных споров вокруг даты голосования и состава комиссии.

Вице-председатель парламента автономии Георгий Лейчу сообщил об отказе руководства Гагаузии от выборов 21 июня из-за препятствий со стороны Кишинева и о намерении определить новую дату после переговоров с центральными властями.

Работа НСГ фактически заблокирована из-за конфликта между Кишиневом и Комратом, возникшего после вступления в силу в январе 2024 года поправок в избирательный кодекс Молдавии.

ЦИК Гагаузии был преобразован в окружной избирательный совет, его членов обязали получать аккредитацию Кишинева и проходить проверки спецслужб и контролирующих органов, через которые должны пройти и все кандидаты в органы власти автономии.

В Комрате считают, что новые правила противоречат закону об особом статусе Гагаузии 1994 года, тогда как Кишинев настаивает на проведении выборов по обновленному кодексу.