Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу

Tекст: Вера Басилая

Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

«Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

«Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.



