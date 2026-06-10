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    10 июня 2026, 19:48 • Новости дня

    Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская армия атаковала танкер Settebello, находившийся в акватории Оманского залива.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

    «Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

    Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

    В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

    Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.

    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США нанесли серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый накануне вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

    Трамп: США нанесут жесткие удары по Ирану в ближайшие часы

    Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану
    @ Samuel Corum/CPN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время осуществить мощную атаку на Иран, заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    «Мы вчера жестко по ним ударили. И мы сегодня вновь жестко по ним ударим», – подчеркнул политик, передает ТАСС. По словам главы государства, поводом для таких действий послужило уничтожение иранскими военными американского вертолета.

    Президент выразил уверенность в праве Вашингтона на ответные меры. Он добавил, что противник сбил «невероятную машину».

    Накануне президент США подтвердил уничтожение американского военного вертолета Ираном.

    Центральное командование ВС США объявило о начале ответной военной операции.

    Американские войска атаковали несколько иранских систем противовоздушной обороны.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    10 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заверил международных посредников о том, что сбил американский Apache ненамеренно и подчеркнул приверженность к продолжению дипломатического процесса, несмотря на эскалацию в регионе.

    Высокопоставленный источник сообщил телеканалу Al Arabiya о том, что Тегеран проинформировал посредников о происшествии с американским вертолетом, которое стало результатом напряженной ситуации с безопасностью в Ормузском проливе. Он также опроверг заявления о том, что инцидент был вызвал преднамеренным решением ударить по Apache.

    Источник телеканала добавил, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками переговорного процесса подчеркнули приверженность Ирана дипломатическим усилиям и недопустимости того, чтобы происшествие с вертолетом подорвало текущие переговоры.

    Позже иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник заявили об отсутствии «каких-либо воздушных операций в Ормузском проливе 24 часа», что стало очередным доказательством тому, что американский вертолет не мог быть целью атаки.

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив. CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    9 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Глава МИД Ирана призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал иностранные войска покинуть Ормузский пролив, иначе они будут «подвергаться постоянной опасности», после того как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по армейскому вертолету Apache у берегов Омана.

    «Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, случайных происшествий или потенциального попадания под перекрестный огонь», – заявил Арагчи в соцсети X.

    Он уточнил, что для снижения риска наилучшим решением является скорейший уход иностранных войск из среды, которая никогда не будет благоприятной для враждебного присутствия.

    Глава МИД Ирана добавил, что хотя Тегеран предпочитает «язык дипломатии… как показали миру наши храбрые воины, мы умеем говорить и на других языках», повторив аналогичное заявление, сделанное ранее главным переговорщиком Ирана Мохаммедом Багером Галибафом, напоминает телеканал CNN.

    По словам Арагчи, Ормузский пролив не считается международными водами, а находится на территории Ирана и Омана. Он поклялся, что иранские военные находятся в состоянии постоянной готовности к «любому нарушению воздушного пространства, территории или территориальных вод Ирана».

    Хотя пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, он, тем не менее, считается международным проливом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS), что означает, что иностранные суда, включая военные корабли, имеют право на беспрепятственный «транзитный проход» через него.

    Ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали UNCLOS, и Тегеран отвергает положение о транзитном проходе.

    Арагчи сделал это заявление после того, как Трамп сказал, что США «по необходимости должны ответить на это нападение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    9 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп заявил WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны отреагировать после подтверждения того, что Иран сбил их вертолет Apache, из-за чего двое членов экипажа выжили после двухчасового пребывания в открытом море.

    Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент. При этом вертолет Apache пополнил список американских летательных аппаратов, уничтоженных в результате аварий и вражеского огня во время войны в Иране, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Во вторник президент Трамп обвинил Иран в том, что тот сбил американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, что привело к беспрецедентной спасательной операции и побудило Трампа пригрозить ответными мерами.

    Удар по вертолету поздно вечером в понедельник положило начало гонке за поисками двух американских членов экипажа, которым удалось спастись из Apache, небольшого ударного вертолета без катапультных кресел. Их спас американский беспилотный катер в ходе первой в своем роде морской операции, говорится в материале газеты.

    WSJ отмечает, что Трамп при риторике воздаяния за произошедшее, все же акцентирует внимание на том, что инцидент не самый сложный и масштабный, к тому же экипаж выжил. В телефонной беседе с газетой глава Белого дома заявил, что все было совсем не так, как все думают, а он получил детальную информацию о произошедшем.

    Два американских чиновника заявили CNN, что вертолет был сбит иранским беспилотником , а другой источник добавил, что это был беспилотник «Шахед». Один из чиновников отметил, что неясно, был ли вертолет сбит преднамеренно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

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    10 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»

    Трамп: Иран потерпел полное поражение

    Трамп объявил о «полном поражении Ирана»
    @ CNP/MediaPunch/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о «полном разгроме Ирана».

    «Иранская армия – это полный и абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы, больше не существуют – Иран потерпел полное поражение», – написал он в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Глава государства также подчеркнул, что Тегеран слишком затянул переговоры по мирному соглашению с Соединенными Штатами. По его словам, иранская сторона упустила возможность заключить «великолепную сделку». Теперь, как отметил Трамп, за это промедление «им придется заплатить».

    В середине мая американский лидер объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана.

    Незадолго до этого глава Белого дома рассматривал возможность возобновления масштабных боевых операций из-за недовольства ходом переговоров.

    Месяцем ранее политик предупредил о вероятном нанесении новых ударов в случае провала мирной сделки.

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    10 июня 2026, 02:45 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на сигнал для США в ситуации с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Потеря военного вертолета Apache вряд ли стала для США поводом к жестокому ответу, а вот сигналом точно стала, который в Вашингтоне снова не распознали, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Он отметил, что в СМИ сообщали, как иранский военно-морской флот сбил американский боевой вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, оба члена экипажа были спасены.

    «Действительно, потеря одного из самых современных американских вертолетов не была большой проблемой. Но это был еще один сигнал Вашингтону о том, что пришло время положить конец этой авантюре», – написал дипломат в серии постов в соцсети Х

    Он добавил, что намеренно воздержался от каких-либо оценок и определений в ситуации.

    «По сообщениям СМИ, США начали авиаудары по Ирану в ответ на иранские авиаудары. Прекратит ли кто-нибудь подобные столкновения при нормальных обстоятельствах?» – задался Ульянов риторическим вопросом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Axiosузнал, что США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана.

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    9 июня 2026, 22:56 • Новости дня
    «Хезболла» заявила об атаке на израильский морской пункт в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы «Хезболлы» нанесли удар по израильскому морскому опорному пункту Рас-эн-Накура, расположенному в пограничной зоне на юге страны.

    Представители движения нанесли удар по позициям израильских военных на юге Ливана, передает РИА «Новости».

    «Бойцы исламского сопротивления в 19.30 во вторник атаковали роем ударных беспилотников морской опорный пункт Рас-эн-Накура», – говорится в официальном сообщении пресс-службы движения.

    В организации пояснили, что эта атака стала ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля, а также на удары по мирным населенным пунктам на юге Ливана. Всего с начала вторника представители движения заявили о десяти боевых операциях против израильской армии.

    Израильские военные продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на действующие договоренности о прекращении огня и продолжающиеся переговоры при посредничестве США. Ливанские власти неоднократно подчеркивали, что подобные атаки нарушают суверенитет страны и мешают стабилизации обстановки в регионе.

    Ливанское движение «Хезболла» провело 24 военные операции против израильской армии за один день.

    Израильская авиация нанесла ракетный удар по ливанскому Тиру.

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    10 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    Трамп признался в тайном вывозе миллионов баррелей нефти по Ормузскому проливу
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив.

    Президент США сообщил во время брифинга с журналистами в Белом доме, что американская сторона каждую ночь транспортирует миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив, передают «Вести».

    «Мы вывозим миллионы, о чем я впервые объявляю только сегодня, миллионы баррелей нефти. Каждую ночь мы вывозим нефть... Иран только что понял это. И теперь, когда они это поняли, я могу сказать вам», – заявил американский лидер.

    Президент США раскрыл детали проведенной операции в публикации в социальной сети Truth Social. По его словам, в прошлом месяце он дал указание нашим военным выполнить секретную миссию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе.

    «Сегодня я рад сообщить, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти были доставлены через пролив и на свободный рынок», – написал президент США.

    Глава Белого дома также пояснил текущую ситуацию с ценами на энергоносители. По его словам, из-за того, что огромные объемы нефти оказались на рынке, стоимость этого ресурса упала до 85-90 долларов за баррель вместо прежних 250 долларов.

    В начале мая президент США анонсировал запуск операции «Проект Свобода» для проводки иностранных судов через Ормузский пролив.

    В конце весны военно-морские силы США возобновили сопровождение гражданских танкеров в этом регионе.

    За последний месяц американские военные тайно помогли скоординировать безопасный проход более сотни коммерческих кораблей.


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    10 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость, написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи после начала американских атак якобы в счет иранского удара по вертолету Apache.

    «Наши могучие вооружённые силы не оставят без ответа ни одного нападения или угрозы. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности. История Персидского залива содержит множество глав о печальных», – предупредил иранский министр в соцсети Х.

    До этого Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив, отметив, что Тегеран предпочитает язык дипломатии, но умеет вести диалог и на других.

    Ситуация между ведущими дипломатический диалог США и Ираном обострилась после удара по американскому вертолету Apache 9 июня в районе Ормуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache.

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    10 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    В Аденском заливе у берегов Йемена произошла перестрелка между охранниками грузового судна и шестью вооруженными людьми на приближающейся лодке.

    Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными на малой лодке у йеменского порта Бальхаф в Аденском заливе, передает РИА «Новости».

    «Грузовое судно сообщило, что к нему приблизилось судно с шестью вооруженными людьми на борту. Произошла перестрелка между малым судном и командой вооруженных охранников грузового судна», – говорится в заявлении Управления морских торговых операций Британии (UKMTO).

    Инцидент произошел в 163 километрах к юго-западу от порта Бальхаф в Йемене. В результате перестрелки малое судно развернулось и ушло в противоположную сторону. Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда с целью выкупа у берегов Сомали и в Аденском заливе.

    В начале мая вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами у побережья Йемена.

    На следующий день это судно зашло в территориальные воды Сомали.

    В конце апреля злоумышленники направили другой захваченный грузовой корабль в сторону сомалийского побережья.

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    10 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    В ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих»

    ВПП ООН: Приходится забирать продовольствие у голодающих ради умирающих

    Tекст: Вера Басилая

    Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), из-за нехватки средств на фоне кризиса на Ближнем Востоке, вынуждена «забирать у голодающих», чтобы накормить «умирающих от голода», заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау.

    Всемирная продовольственная программа ООН столкнулась с катастрофической нехваткой средств из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Исполняющий обязанности исполнительного директора организации Карл Скау сообщил, что им приходится принимать тяжелые решения.

    «Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать тем, кто умирает от голода», – заявил Скау. Он подчеркнул, что даже при скором открытии Ормузского пролива последствия текущей ситуации будут ощущаться длительное время, и призвал богатые страны помочь смягчить удар для уязвимых групп.

    Согласно новому докладу программы, конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост числа голодающих в мире. Сильнее всего долгосрочные последствия затронули Сомали, Шри-Ланку и Афганистан. Еще в марте эксперты предупреждали о риске острой нехватки продовольствия к концу июня.

    Обострение ситуации произошло после начала ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. Жертвами атак стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявляли двухнедельное перемирие, после которого США заблокировали иранские порты. Сейчас Вашингтон и Тегеран ведут переговоры, периодически обмениваясь ударами.

    Глава МИД Британии Иветт Купер предупредила об угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив.

    Всемирная продовольственная программа ООН заявила о блокировке десятков тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран.

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    10 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    В КСИР заявили об ударе по базе США Аль-Азрак в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (ВС Ирана) заявил в Telegram-канале об ударе по базе США в Иордании.

    «Новая волна ракет запущена из Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) несколько минут назад нанес ракетный удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании. В Иордании слышны многочисленные мощные взрывы», – сказано в серии сообщении.

    По телеканала Press TV, КСИР осуществил атаку дронов на силы 5 флота США в Бахрейне.

    «В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2.30 (2.00 мск) в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», –  приводит РИА «Новости» заявление КСИР.

    При этом США завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache, о чем сообщило Центрально командование ВС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Глава МИД Ирана Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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