Американская авиация вывела из строя судно Settebello в Оманском заливе

Tекст: Валерия Городецкая

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что удар был нанесен по двигателю судна, передает РИА «Новости».

«Силы командования вывели из строя танкер Settebello, следовавший под флагом Палау, когда он проходил через Оманский залив. Самолет ВС США выпустил высокоточные боеприпасы по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно нарушал указания американских военных», – говорится в заявлении.

Представители командования уточнили, что с момента начала морской блокады иранских портов американские военные вывели из строя восемь судов. Кроме того, в регионе было развернуто еще 134 корабля.

В понедельник американский истребитель атаковал нефтяной танкер M/T Marivex под флагом Палау.

Месяцем ранее военные США вывели из строя иранское судно Hasna в Оманском заливе. Центральное командование ВС США подтвердило сохранение ограничений на движение кораблей в ближневосточном регионе.