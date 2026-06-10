Назначен новый главнокомандующий ВКС России

Новым главнокомандующим ВКС России назначен генерал-полковник Александр Чайко

Tекст: Денис Тельманов

Информация о кадровых изменениях появилась на официальном сайте Министерства обороны, передает ТАСС. На портале ведомства обновились данные руководящего состава.

«Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Чайко Александр Юрьевич», – говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что указ о назначении военачальника на высокую должность президент подписал в мае.

Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ им. Фрунзе, в 2012 году - Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

С апреля 2014 года - командующий общевойсковой армией, с апреля 2015 года - командующий танковой армией Западного военного округа. В мае 2017 года был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. С июня 2025 года по май 2026 года был в должности замначальника Генерального штаба ВС РФ.

За годы службы награжден орденами «За военные заслуги», Суворова, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова. В июне 2020 года Чайко присвоено звание Героя Российской Федерации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом посту Александр Чайко сменил генерала Виктора Афзалова.