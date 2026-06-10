Авария оставила без воды города на побережье Черного моря

Масштабная авария обесточила водозабор и лишила воды побережье Черного моря

Tекст: Ольга Иванова

В Краснодарском крае произошла авария на подстанции водозабора, в результате чего прекратилась подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердил муниципальный центр управления Крымского района.

«В связи с аварией на подстанции Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО «Россети Юг»-Кубаньэнерго», обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции. В связи с этим прекращена подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода», – отмечается в официальном сообщении.

Данный водопровод обеспечивает питьевой водой Новороссийск, Геленджик и Крымск. Кроме того, жизненно важный ресурс поступает в Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения, а также в многочисленные прибрежные поселки Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе из-за сильных дождей.

В конце апреля подача питьевой воды временно прекратилась в кубанском городе Туапсе из-за сбоя на насосной станции.

В августе прошлого года десять крымских населенных пунктов остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водоводе.