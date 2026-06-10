Трамп назвал сроки новых ударов по Ирану

Вэнс заявил о заключении сделки с Ираном «очень скоро»

Tекст: Катерина Туманова

«Послушайте, я думаю, что сделка может состояться на следующей неделе, но она также может состояться и через несколько месяцев», – приводит его слова CNN в интервью CBS.

Вэнс был уверен, что соглашение будет достигнуто до промежуточных выборов в ноябре.

«О, безусловно. Думаю, мы многое узнаем до промежуточных выборов», – сказал он.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение, направленное на прекращение войны, будет достигнуто в течение следующих двух недель. Во вторник утром он сказал журналистам, что это может произойти «через два или три дня», после чего объявил, что Иран сбил вертолет Apache, и пообещал ответить.

Вэнс выразил оптимизм по поводу достижения США соглашения, которое будет иметь долгосрочные последствия, даже несмотря на то, что для этого предстоит еще много работы.

«Сейчас я считаю, что мы находимся в положении, позволяющем заключить сделку, выгодную для США в экономическом плане и действительно решающую проблему иранской ядерной программы, не только сейчас, не только во время президентства Дональда Трампа, но и в долгосрочной перспективе», – заявил Вэнс.

По словам вице-президента США, в этом и заключается цель их политики: «нам еще нужно нарубить дров, мы будем продолжать это делать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предостерег Нетаньяху от обострения отношений с Ираном. Американский лидер призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары. Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США. Вэнс высказался о роли Израиля в готовности США заключить сделку с Ираном.