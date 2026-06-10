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    10 июня 2026, 18:52 • Новости дня

    Житель Белгородской области погиб от удара украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В белгородском селе Пролетарское дрон ВСУ ударил по автомобилю. Погиб местный житель, его супруга и сын получили тяжелые ранения.

    Вражеский дрон-камикадзе врезался в ехавшую по поселку машину, в результате чего погиб мужчина, а его жена и 21-летний сын получили тяжелые ранения.

    «В Ракитянском округе в районе поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья», – передает ТАСС сообщение оперативного штаба.

    Главу семейства в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.

    По информации властей, супруга погибшего получила множественные осколочные ранения руки и плеча. У их 21-летнего сына медики диагностировали тяжелое повреждение глаза. В настоящий момент бригады скорой помощи транспортируют выживших членов семьи в областную клиническую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские беспилотники ранили двух мирных жителей Белгородской области. В апреле в результате целенаправленных атак дронов на автомобили скончались четыре человека. В январе от удара вражеского аппарата по машине с семьей погиб местный житель.

    10 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    Панорама «Оборона Севастополя» уничтожена ударом дрона
    @ razvozhaev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» после удара украинского беспилотного летательного аппарата оказалась практически уничтоженной, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – указал Развожаев в Max.

    Он добавил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасателей, пожару присвоили четвертый ранг сложности.

    По его словам, украинские боевики намеренно били по тому, что дорого россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дроны повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является самым посещаемым объектом местного музея-заповедника. Она была создана к 50-летию обороны города художником Францем Рубо и открыта в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны здание также пострадало от огня, но тогда удалось спасти значительную часть полотна, на основе которой панорама была воссоздана к 1954 году.

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    10 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Блок «Сильная Армения» потребовал отменить итоги выборов на участке в Арташате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил о поступлении жалобы касательно нарушений на выборах 7 июня.

    «Есть одно обращение. Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги на участке 12/13. Это тот участок, где примерно в 18.00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил», – цитирует Овакимяна РИА «Новости».

    Он добавил, что нехватка бланков партии «Национально-демократический полюс» под № 8 обнаружилась по требованию избирателя. Всего участникам парламентских выборов выдавали 18 бюллетеней по количеству заявленных политических сил. Граждане голосовали путем помещения конверта с выбранным бланком в урну.

    Ранее представители нескольких политических объединений Армении потребовали пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.

    Антикоррупционный комитет страны завел 115 уголовных дел о связанных с выборами преступлениях.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование недемократическим.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

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    9 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия настаивает на выводе американского оружия из Европы и чтобы вся инфраструктура для его размещения на территории этой части света была демонтирована, заявил глава российской делегации на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

    Российская делегация на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия призвала убрать американские арсеналы с европейской территории, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов подчеркнул необходимость полного устранения соответствующей инфраструктуры.

    «Мы настаиваем на том, чтобы оно было выведено из Европы, возвращено в США и вся инфраструктура для его размещения на территории Европы была демонтирована», – сказал дипломат.

    Глава делегации пояснил, что размещенное за рубежом вооружение фактически имеет стратегический статус. Дальность его поражения позволяет наносить удары по ключевым инфраструктурным и гражданским объектам в России.

    Ранее Андрей Белоусов указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей размещения подобного вооружения.

    Представители европейских государств на конференции по ДНЯО цинично оправдывали свое участие в отработке применения ядерного арсенала.

    В итоге конференция по ДНЯО в ООН завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами.

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    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

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    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    10 июня 2026, 15:19 • Новости дня
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    Умерла актриса Людмила Чурсина
    @ Валентин Мастюков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Звезда отечественного кино и театра Людмила Чурсина умерла после долгой болезни, оставив зрителям более ста ярких ролей.

    О трагическом событии передает РИА «Новости» со ссылкой на Театр Российской армии. «С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – говорится в официальном заявлении.

    Информация о дате и месте прощания появится позже.

    Будущая артистка родилась 20 июля 1941 года в военном госпитале Псковской области. Высшее образование с красным дипломом она получила в Щукинском училище.

    За годы творчества Людмила Чурсина работала в Театре имени Вахтангова, на «Ленфильме» и в Театре Российской армии. Зрители навсегда запомнили ее по картинам «Донская повесть», «Угрюм-река», а также по современным сериалам «Интерны» и «Закрытая школа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 77-м году жизни скончалась актриса фильмов «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить» Людмила Солоденко.

    Немногим ранее из жизни ушла ведущая артистка Театра имени Евгения Вахтангова Ольга Чиповская. В июне прошлого года Театр Моссовета сообщил о смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    9 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие

    МИД России усомнился в репутации МУС после отстранения Карима Хана

    МИД: Секс-скандал с прокурором МУС дискредитирует международное правосудие
    @ PETER DEJONG/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Человек, который претендовал на роль главного в мире «борца с безнаказанностью» и инициировал выдачу противоправных «ордеров на арест» нескольких глав государств, в нарушение их иммунитета, сам оказался объектом разбирательства. Так в Правовом департаменте МИД России прокомментировали временное отстранение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

    В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что британский юрист был отстранен от должности на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах. При этом с мая 2025 года он уже не исполнял свои полномочия из-за вынужденного самоотвода, напоминает МИД в своем заявлении. Обвинения в адрес Хана выдвинула в 2024 году одна из его подчиненных. Она заявила о настойчивых домогательствах на протяжении длительного времени и принуждении к совершению сексуальных действий.

    Как отметили в ведомстве, решение о временном отстранении прокурора приняло Бюро Ассамблеи государств – участников Римского статута после тщательного изучения доклада Управления служб внутреннего надзора ООН. Окончательное решение о дальнейшей судьбе Хана предстоит принять самой Ассамблее, в которую входят 125 государств. Для этого должна быть созвана чрезвычайная сессия.

    В МИД России подчеркнули, что, несмотря на попытки скрыть ситуацию, члены Бюро пришли к выводу о наличии фактических оснований для выдвинутых обвинений. В ведомстве также напомнили, что претензии этического характера ранее предъявлялись и другому бывшему прокурору МУС.

    На этом фоне российская сторона вновь подвергла критике деятельность суда в Гааге. В МИД заявили, что подобные скандалы подрывают доверие к международному уголовному правосудию, а сам МУС назвали структурой, которая «дискредитирует саму идею международного уголовного правосудия».

    Ранее Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от исполнения обязанностей прокурора. Расследование надзорного органа подтвердило факты совершения им грубых служебных проступков.

    В декабре прошлого года Московский городской суд заочно приговорил этого британского юриста к 15 годам лишения свободы.

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    10 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего оздоровительного отдыха для отдельных категорий детей. Речь идет о детях участников специальной военной операции, ребятах из многодетных семей, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.

    «Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.

    Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.

    «Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.

    Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    10 июня 2026, 15:52 • Новости дня
    Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» планирует оценить ущерб и подготовить смету для восстановления музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», практически уничтоженного в результате недавнего удара Вооруженных сил Украины, сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Сидякин сообщил о намерении восстановить музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по этому значимому историческому объекту, в результате чего шедевр Франца Рубо был почти полностью уничтожен.

    Сидякин уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В рамках партийного проекта «Историческая память» планируется рассмотреть включение панорамы в список объектов, подлежащих реставрации за счет федеральной целевой программы.

    «Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул политик.

    Перед началом реставрационных работ совместно с Министерством культуры предстоит провести тщательную оценку нанесенного ущерба и составить подробную смету.

    Стоит отметить, что в 1942 году этот музей уже подвергался атакам немецко-фашистских войск, но тогда полотно удалось спасти и впоследствии воссоздать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.

    Пресс-служба музея подтвердила сохранность оригинальных исторических фрагментов знаменитого полотна.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательное наказание для виновников атаки на мирный объект.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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