Мемориальную доску Илье Глазунову открыли в Москве

Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мемориальную доску народному художнику СССР Илье Глазунову открыли в Москве. Она установлена на здании Российской академии живописи, ваяния и зодчества (РАЖВиЗ), носящей его имя, на улице Мясницкой. Инициатором ее создания стал сын живописца – ректор учебного заведения и народный художник РФ Иван Глазунов, сообщили ТАСС в департаменте культуры столицы.

«Не каждый художник становится эпохой, Илье Сергеевичу Глазунову это удалось. Здесь, в Москве, он создал галерею и академию, воспитал целую плеяду учеников и оставил наследие, которое продолжает жить прямо сейчас. Это не только произведения искусства – это сохраненная историческая память, уважение к национальным традициям и забота о культурном облике столицы, которую он искренне любил», – отметил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

На памятном знаке выбита информация об истории здания. В частности, указано, что с 1843 по 1917 год здесь находилось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а в 1987 году Илья Глазунов основал академию.

В рамках церемонии открытия также прошло награждение победителей первого международного художественного конкурса имени Глазунова «Вечная Россия. Вера. История. Мир». Конкурс направлен на поддержку художников, работающих с исторической темой, развитие академических традиций изобразительного искусства и открытие новых имен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на территории российского посольства в Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу Александру Мацегоре.

Ранее в Москве скончался академик Российской академии художеств Юрий Устинов. Незадолго до этого в галерее академии состоялось открытие итоговой выставки всероссийской акции «Портрет Героя».