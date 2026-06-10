ИИ назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Аналитическая модель статистической платформы Opta высоко оценила шансы испанцев на золотые медали ЧМ-2026 по футболу. Вероятность победы команды оценивается в 16%. Второе место в рейтинге заняла сборная Франции с показателем 12,9%, а замкнула тройку лидеров английская команда с 10,8%, пишет ТАСС.

Действующий обладатель титула, сборная Аргентины получила 10,1% на успешную защиту трофея. В число основных претендентов также вошли национальные команды Португалии, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Бельгии.

Мундиаль, напомним, примут стадионы США, Канады и Мексики. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля, причем за кубок впервые поборются сразу 48 сборных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания в 2024 году стала чемпионом Европы. Ранее сообщалось, что сборная Португалии включила нападающего Криштиану Роналду в окончательную заявку на шестой для него мундиаль. До этого, по итогам отборочного турнира определились все 48 участников предстоящего мирового первенства.