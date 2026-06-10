Путин подписал закон об аресте имущества уехавших из страны антироссийских активистов

Tекст: Ольга Иванова

Глава государства подписал документ, предусматривающий арест активов россиян, находящихся за границей и нарушивших закон, передает РИА «Новости». Соответствующие меры коснутся лиц, совершивших административные правонарушения против национальных интересов.

К числу таких деяний относятся дискредитация армии, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арест может быть наложен на любые активы, включая средства на банковских счетах, при этом стоимость изъятого не ограничивается размером штрафа.

Если нарушитель находится за пределами страны и его невозможно уведомить, суд обязан назначить государственного защитника. В случае прекращения производства расходы на адвоката компенсируются из федерального бюджета. Новые правила вступят в силу первого сентября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Государственная дума приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих Россию релокантов.

Годом ранее депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении. До этого президент утвердил закон о заочных судах для находящихся за рубежом правонарушителей.